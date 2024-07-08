У Луцьку затримали зловмисника, який на вулиці пограбував двох людей

У Луцьку затримали зловмисника, який на вулиці пограбував двох людей
Поліцейські затримали зухвалого зловмисника, який скоїв два розбої у Луцьку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора до поліції Луцька надійшло звернення 16-річного місцевого мешканця про те, що 4 січня, близько 19 години, до нього на вулиці підійшов невідомий йому чоловік та почав вимагати грошові кошти, погрожуючи фізичною розправою. Після одержання коштів він зник у невідомому напрямку.

Цього ж дня до поліції звернувся 36-річний мешканець села Рокитне й повідомив, що у Луцьку, поблизу автостанції, невідома особа нанесла йому тілесні ушкодження, після чого заволоділа грошами та мобільним телефоном.

Завдяки проведеному комплексу оперативно-розшукових заходів, вже за декілька годин поліцейським вдалося встановити особу зловмисника та місце його перебування. Ним виявився 28-річний мешканець села Торчин. Розбійника затримали у порядку статті 208 Кримінально процесуального кодексу України.

За обома фактами слідство розпочало кримінальні провадження за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Нині зловмиснику оголошені підозри, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

За вчинення розбоїв, в умовах воєнного стану, йому тепер загрожує до 15 років ув’язнення. Слідство триває.

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Теги: Луцьк, зловмисник, розбій
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