ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Миколи Проскури

ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Миколи Проскури
ДНК-експертиза підтвердила загибель володимирчанина Миколи Миколайовича Проскури, 1978 року народження.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Солдат вважався зниклим безвісти з 4 лютого 2024 року. Загинув, мужньо обороняючи Україну на Донеччині. Висловлюю щирі співчуття мамі Героя, його дружині, двом синам, доньці, усій родині, друзям та побратимам. Світла пам’ять та наша довічна шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про час та місце похорону буде повідомлено згодом.
ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Миколи Проскури

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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