ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Миколи Проскури

Миколи Миколайовича Проскури, 1978 року народження.



Про це Ігор Пальонка.



"Солдат вважався зниклим безвісти з 4 лютого 2024 року. Загинув, мужньо обороняючи Україну на Донеччині. Висловлюю щирі співчуття мамі Героя, його дружині, двом синам, доньці, усій родині, друзям та побратимам. Світла пам’ять та наша довічна шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про час та місце похорону буде повідомлено згодом.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ДНК-експертиза підтвердила загибель володимирчанина, 1978 року народження.Про це повідомив міський голова Володимира"Солдат вважався зниклим безвісти з 4 лютого 2024 року. Загинув, мужньо обороняючи Україну на Донеччині. Висловлюю щирі співчуття мамі Героя, його дружині, двом синам, доньці, усій родині, друзям та побратимам. Світла пам’ять та наша довічна шана захиснику України!" - йдеться в повідомленні.Зазначається, що про час та місце похорону буде повідомлено згодом.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію