У школах Луцької громади запровадили дистанційне навчання
Сьогодні, 16:42
У зв'язку із необхідністю економії енергоресурсів з 8 по 11 січня у всіх школах Луцької громади навчання відбуватиметься у дистанційному форматі.
Про це у коментарі Суспільному 6 січня розповів директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.
"Ми повинні економити енергоресурси, це в першу чергу. А керівники вирішують питання щодо організації дистанційного формату навчання виключно своїми рішеннями педагогічних рад", — зазначив посадовець.
У понеділок, 13 січня, учні луцьких шкіл повернуться до очного навчання, додав Віталій Бондар.
Довідково: зимові канікули у закладах загальної середньої освіти Луцької громади розпочалися з 25 грудня і триватимуть по 7 січня. Другий навчальний семестр для шкіл громади має стартувати 8 січня.
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Про це у коментарі Суспільному 6 січня розповів директор департаменту освіти Луцької міськради Віталій Бондар.
"Ми повинні економити енергоресурси, це в першу чергу. А керівники вирішують питання щодо організації дистанційного формату навчання виключно своїми рішеннями педагогічних рад", — зазначив посадовець.
У понеділок, 13 січня, учні луцьких шкіл повернуться до очного навчання, додав Віталій Бондар.
Довідково: зимові канікули у закладах загальної середньої освіти Луцької громади розпочалися з 25 грудня і триватимуть по 7 січня. Другий навчальний семестр для шкіл громади має стартувати 8 січня.
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