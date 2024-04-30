У школах Луцької громади запровадили дистанційне навчання





Про це у коментарі Віталій Бондар.



"Ми повинні економити енергоресурси, це в першу чергу. А керівники вирішують питання щодо організації дистанційного формату навчання виключно своїми рішеннями педагогічних рад", — зазначив посадовець.



У понеділок, 13 січня, учні луцьких шкіл повернуться до очного навчання, додав Віталій Бондар.



Довідково: зимові канікули у закладах загальної середньої освіти Луцької громади розпочалися з 25 грудня і триватимуть по 7 січня. Другий навчальний семестр для шкіл громади має стартувати 8 січня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У зв'язку із необхідністю економії енергоресурсів з 8 по 11 січня у всіх школах Луцької громади навчання відбуватиметься у дистанційному форматі.Про це у коментарі Суспільному 6 січня розповів директор департаменту освіти Луцької міськради"Ми повинні економити енергоресурси, це в першу чергу. А керівники вирішують питання щодо організації дистанційного формату навчання виключно своїми рішеннями педагогічних рад", — зазначив посадовець.У понеділок, 13 січня, учні луцьких шкіл повернуться до очного навчання, додав Віталій Бондар.зимові канікули у закладах загальної середньої освіти Луцької громади розпочалися з 25 грудня і триватимуть по 7 січня. Другий навчальний семестр для шкіл громади має стартувати 8 січня.

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