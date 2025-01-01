Окупанти розстріляли українських військовополонених на Донеччині, — DeepState





Про це заявила моніторингова група DeepState, пише



Там розповіли, що 3 січня армія рф штурмувала позиції 141 окремої піхотної бригади ЗСУ. Тоді українські військові здалися в полон, після чого їм зав'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.



«Якщо бригада зацікавлена в пошуку злочинців, то, сподіваємося, надасть відео правоохоронним органам», — заявили в DeepState.



Омбудсмен Дмитро Лубінець відреагував на це та заявив, що негайно звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою засудити цей злочин.



«Україна зберігає зобов’язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни, але ми не дозволимо росії перетворити світ на територію беззаконня. Винні мають бути покарані!» — додав посадовець.



Страти полонених українських бійців



Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.



Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські солдати розстріляли трьох українських військовополонених поблизу села Нескучне, що в Донецькій області.Про це заявила моніторингова група DeepState, пише Громадське Там розповіли, що 3 січня армія рф штурмувала позиції 141 окремої піхотної бригади ЗСУ. Тоді українські військові здалися в полон, після чого їм зав'язали руки, вивели перед позицією і розстріляли пострілами в потилицю.«Якщо бригада зацікавлена в пошуку злочинців, то, сподіваємося, надасть відео правоохоронним органам», — заявили в DeepState.Омбудсменвідреагував на це та заявив, що негайно звернувся до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста з вимогою засудити цей злочин.«Україна зберігає зобов’язання дотримуватися гуманітарного права навіть у часи війни, але ми не дозволимо росії перетворити світ на територію беззаконня. Винні мають бути покарані!» — додав посадовець.Станом на листопад 2024 року правоохоронці розслідували 53 кримінальні провадження за фактами розстрілу 177 військових. Лише в жовтні-листопаді зареєстрували 13 таких проваджень щодо 54 бійців.Цьогоріч кількість кримінальних проваджень, відкритих за фактами вбивств українських військовополонених росіянами, зросла у понад 4 рази, якщо порівняти з 2022 і 2023 роками.

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