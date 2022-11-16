На Волині затримали наркоторговця

Камінь-Каширські поліцейські затримали наркоторговця.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Співробітники сектору кримінальної поліції спільно зі слідчими Камінь-Каширського РВП за процесуального керівництва Камінь-Каширської окружної прокуратури викрили та припинили незаконну діяльність 26-річного місцевого мешканця, який займався незаконним збутом марихуани.Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання фігуранта поліцейські виявили та вилучили речовину рослинного походження, зовні схожу на марихуану, яку він зберігав із метою збуту. Вилучене направили до Волинського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України для проведення дослідження.Всього поліцейські задокументували 4 факти незаконної діяльності волинянина.Чоловіка затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри у скоєному та обрання запобіжного заходу.