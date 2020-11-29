Вірус, який спалахнув у Китаї, циркулює в Україні кожного епідсезону, — ЦГЗ

Вірус, який спалахнув у Китаї, циркулює в Україні кожного епідсезону, — ЦГЗ
Метапневмовірус людини (HMPV), спалах якого наразі фіксують у Китаї та інших країнах, є «традиційним вірусом», який циркулює в Україні кожного епідсезону.

Про це повідомив Центр громадського здоров’я, пише Громадське.

Симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. Якщо порівнювати з таким захворюванням, як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.

Інфекціоністка Ольга Голубовська розповіла, що метапневмовірус людини може спричиняти захворювання верхніх і нижніх дихальних шляхів у людей будь-якого віку, особливо серед маленьких дітей, людей похилого віку та людей з ослабленою імунною системою.

Антитіла класу IgG проти HMPV були виявлені у 100% людей із повторним зараженням. У дітей до 10 років серопозитивність, тобто встановлена наявність у крові сироваткових антитіл, становить майже 100%.

Орієнтовний інкубаційний період становить від 3 до 6 днів, а середня тривалість захворювання може змінюватися залежно від тяжкості, в середньому — 7-10 днів. HMPV найбільш активний в помірному кліматі протягом пізньої зими та навесні.

На думку Голубовської, останній спалах метапневмовірусу пов’язаний з еволюцією та адаптацією мікроорганізмів, які користуються зміненим імунним ландшафтом внаслідок пандемії COVID-19. А також із тривалими локдаунами, які вплинули на нашу толерантність до інфікування багатьма широко розповсюдженими збудниками.

Що робити для захисту?

У ЦГЗ наголошують: не потрібно особливих заходів, окрім тих, які ми знаємо з дитинства:

- регулярно мийте руки з милом;

- уникайте контактів із хворими людьми;

- дотримуйтесь етикету кашлю (прикривайте рот серветкою чи згином ліктя);

- періодично провітрюйте приміщення.

Голубовська також радить обмежувати контакти із хворими на респіраторні захворювання та проводити регулярні вологі прибирання.

«Усе це, звичайно, не гарантує зараження, але ж ми памʼятаємо, що вся справа в дозі збудника, що на вас “нападає“: чим вона менша, тим більше шансів мати нетяжке захворювання», — написала інфекціоністка.

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Теги: вірус, Україна
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