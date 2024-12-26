Зеленський про порядок переговорів щодо припинення війни: спочатку з Трампом, потім – із путіним

Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про припинення війни відбудуться з обраним американським президентом Дональдом Трампом після його інавгурації, а потім – з правителем рф володимиром путіним у разі, якщо американський лідер запропонує "сильні гарантії безпеки для України".



Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, пише



"Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та путіна".



Також президент наголосив на важливості того, аби Європа також мала голос, "бо Європа буде дивитися на нас і на Трампа", - йдеться в повідомленні.



Він звернув увагу на те, що всі лідери Європи завжди запитують Зеленського щодо його розмов чи зустрічей із Трампом.



Зеленський наголосив: якщо американський лідер запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами. "І саме так, а не просто відразу сіли втрьох", – наголосив він.



Водночас український президент висловив припущення, що Трамп може опинитися в складному політичному становищі, якщо досягне припинення вогню без надання Україні належних гарантій безпеки.



На його думку, це може нагадувати ситуацію, в якій опинився Зеленський у 2019 році.



"Не чекайте на бажання Путіна. Змушуйте його зробити те, що потрібно для завершення війни – це важливо", – підсумував український президент.



Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з очільником Кремля. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.



Нещодавно путін під час щорічної пресконференції для ЗМІ сказав, що "готовий" до потенційних переговорів з Трампом.



А Трамп заявив 23 грудня, що правитель Росії висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президентзаявив, що перші переговори про припинення війни відбудуться з обраним американським президентомпісля його інавгурації, а потім – з правителем рфу разі, якщо американський лідер запропонує "сильні гарантії безпеки для України".Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американському подкастеру, пише Українська правда "Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та путіна".Також президент наголосив на важливості того, аби Європа також мала голос, "бо Європа буде дивитися на нас і на Трампа", - йдеться в повідомленні.Він звернув увагу на те, що всі лідери Європи завжди запитують Зеленського щодо його розмов чи зустрічей із Трампом.Зеленський наголосив: якщо американський лідер запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами. "І саме так, а не просто відразу сіли втрьох", – наголосив він.Водночас український президент висловив припущення, що Трамп може опинитися в складному політичному становищі, якщо досягне припинення вогню без надання Україні належних гарантій безпеки.На його думку, це може нагадувати ситуацію, в якій опинився Зеленський у 2019 році."Не чекайте на бажання Путіна. Змушуйте його зробити те, що потрібно для завершення війни – це важливо", – підсумував український президент.Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з очільником Кремля. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.Нещодавно путін під час щорічної пресконференції для ЗМІ сказав, що "готовий" до потенційних переговорів з Трампом.А Трамп заявив 23 грудня, що правитель Росії висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію