Зеленський про порядок переговорів щодо припинення війни: спочатку з Трампом, потім – із путіним

Зеленський про порядок переговорів щодо припинення війни: спочатку з Трампом, потім – із путіним
Президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори про припинення війни відбудуться з обраним американським президентом Дональдом Трампом після його інавгурації, а потім – з правителем рф володимиром путіним у разі, якщо американський лідер запропонує "сильні гарантії безпеки для України".

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, пише Українська правда.

"Я думаю, 25 січня або в інший день ми сідаємо передусім з Трампом. Ми з ним домовляємось, як ми спроможні зупинити війну та путіна".

Також президент наголосив на важливості того, аби Європа також мала голос, "бо Європа буде дивитися на нас і на Трампа", - йдеться в повідомленні.

Він звернув увагу на те, що всі лідери Європи завжди запитують Зеленського щодо його розмов чи зустрічей із Трампом.

Зеленський наголосив: якщо американський лідер запропонує сильні гарантії безпеки для України, то після цього може бути розмова з росіянами. "І саме так, а не просто відразу сіли втрьох", – наголосив він.

Водночас український президент висловив припущення, що Трамп може опинитися в складному політичному становищі, якщо досягне припинення вогню без надання Україні належних гарантій безпеки.

На його думку, це може нагадувати ситуацію, в якій опинився Зеленський у 2019 році.

"Не чекайте на бажання Путіна. Змушуйте його зробити те, що потрібно для завершення війни – це важливо", – підсумував український президент.

Варто зазначити, що під час виборчої кампанії Трамп неодноразово хизувався своїми гарними відносинами з очільником Кремля. Він також неодноразово обіцяв закінчити війну в Україні протягом 24 годин у разі свого обрання.

Нещодавно путін під час щорічної пресконференції для ЗМІ сказав, що "готовий" до потенційних переговорів з Трампом.

А Трамп заявив 23 грудня, що правитель Росії висловив бажання зустрітися з ним якнайшвидше, щоб обговорити війну в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна
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