Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки
Сьогодні, 12:08
Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора ввечері, 5 січня, у Луцьку на проспекті Соборності трапилось ДТП, внаслідок чого водія легкового автомобіля затиснуло в кабіні.
Співробітники ДСНС застосували спеціальне гідравлічне та акумуляторне обладнання та деблокували потерпілого з понівеченого легковика, передали медикам для госпіталізації.
"Закликаємо громадян бути обережними, дотримуватись правил дорожнього руху і берегти своє та життя оточуючих", - наголошують рятувальники.
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Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
Учора ввечері, 5 січня, у Луцьку на проспекті Соборності трапилось ДТП, внаслідок чого водія легкового автомобіля затиснуло в кабіні.
Співробітники ДСНС застосували спеціальне гідравлічне та акумуляторне обладнання та деблокували потерпілого з понівеченого легковика, передали медикам для госпіталізації.
"Закликаємо громадян бути обережними, дотримуватись правил дорожнього руху і берегти своє та життя оточуючих", - наголошують рятувальники.
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