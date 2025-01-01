Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки

Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки
Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Учора ввечері, 5 січня, у Луцьку на проспекті Соборності трапилось ДТП, внаслідок чого водія легкового автомобіля затиснуло в кабіні.

Співробітники ДСНС застосували спеціальне гідравлічне та акумуляторне обладнання та деблокували потерпілого з понівеченого легковика, передали медикам для госпіталізації.

"Закликаємо громадян бути обережними, дотримуватись правил дорожнього руху і берегти своє та життя оточуючих", - наголошують рятувальники.
Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки
Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки

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Теги: Луцьк, ДТП
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