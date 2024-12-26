ЗСУ збили 2 керовані авіаракети та 79 російських дронів
Сьогодні, 11:43
Сили ППО у ніч на 6 січня збили 2 російські керовані авіаракети Х-59 та 79 ворожих дронів. Ще 49 безпілотників локаційно втрачені.
Як повідомили у Повітряних силах, всього противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, щоу РФ.
Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.
49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Як повідомили у Повітряних силах, всього противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, щоу РФ.
Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.
49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Луцькі рятувальники деблокували водія з потрощеної автівки
Сьогодні, 12:08
ЗСУ збили 2 керовані авіаракети та 79 російських дронів
Сьогодні, 11:43
На дорогах обласного центру Волині працює снігоочисна техніка
Сьогодні, 11:08
На Волині рятувальники врятували чоловіка із задимленого будинку
Сьогодні, 10:40