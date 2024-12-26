ЗСУ збили 2 керовані авіаракети та 79 російських дронів

ЗСУ збили 2 керовані авіаракети та 79 російських дронів
Сили ППО у ніч на 6 січня збили 2 російські керовані авіаракети Х-59 та 79 ворожих дронів. Ще 49 безпілотників локаційно втрачені.

Як повідомили у Повітряних силах, всього противник атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, щоу РФ.

Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано.

49 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

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Теги: Україна, росія, війна
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