На Волині рятувальники врятували чоловіка із задимленого будинку

На Волині рятувальники врятували чоловіка із задимленого будинку
На Волині рятувальники врятували чоловіка із задимленого будинку.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.

Вчора, 5 січня, о 21:36 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про задимлення у житловому будинку в селі Воля Ковельського району. На виклик прибули рятувальники 19-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ковель та працівники місцевої пожежної команди села Доротище.

По прибуттю на місце події виявили задимлення в одноповерховому дерев’яному будинку. Рятувальники в апаратах для захисту органів дихання та зору оперативно увійшли до будівлі.

Усередині знаходився чоловік, який самостійно не міг покинути задимлене приміщення. Рятувальники винесли постраждалого на свіже повітря та передали до рук медиків. На щастя, він залишався при свідомості. Також у будинку перебувала жінка, яка змогла самостійно вийти назовні.

У результаті події двоє осіб постраждали: у чоловіка та жінки діагностовано легке отруєння продуктами горіння.

Пожежу було ліквідовано о 22:30. Причиною задимлення стало руйнування димаря, що спричинило небезпеку для мешканців будинку.

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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