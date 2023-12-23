На дорогах обласного центру Волині працює снігоочисна техніка





Перші одиниці спецтехніки виїхали вже о 5:30, пише



Директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк повідомив, що для очищення та посипання сіллю автошляхів залучено 8 одиниць техніки, а для очищення тротуарів від снігу працює ще 9 тракторів.



Усіх власників закликають не залишати автомобілі на узбіччях, щоб комунальна техніка могла оперативно очищати автошляхи.



За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у Луцьку впродовж дня буде йти мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця.

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