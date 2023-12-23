На дорогах обласного центру Волині працює снігоочисна техніка
Сьогодні, 11:08
На вулицях Луцька від самого ранку 6 січня працюють комунальники. Спецтехнікою розчищають дороги та тротуари від снігу.
Перші одиниці спецтехніки виїхали вже о 5:30, пише Суспільне.
Директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк повідомив, що для очищення та посипання сіллю автошляхів залучено 8 одиниць техніки, а для очищення тротуарів від снігу працює ще 9 тракторів.
Усіх власників закликають не залишати автомобілі на узбіччях, щоб комунальна техніка могла оперативно очищати автошляхи.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у Луцьку впродовж дня буде йти мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця.
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Перші одиниці спецтехніки виїхали вже о 5:30, пише Суспільне.
Директор комунального підприємства "Луцькспецкомунтранс" Володимир Марценюк повідомив, що для очищення та посипання сіллю автошляхів залучено 8 одиниць техніки, а для очищення тротуарів від снігу працює ще 9 тракторів.
Усіх власників закликають не залишати автомобілі на узбіччях, щоб комунальна техніка могла оперативно очищати автошляхи.
За даними Волинського обласного центру з гідрометеорології, у Луцьку впродовж дня буде йти мокрий сніг та дощ, на дорогах ожеледиця.
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