У Луцьку 18-річний водій в`їхав у дерево: травмувалося троє пасажирів

Слідчі зʼясовують обставини ДТП на проспекті Соборності у Луцьку.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 січня, близько 23 години.18-річний лучанин, керуючи автомобілем Lexus, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався з керування, як наслідок - зіткнувся із придорожнім деревом. Керманич травмувався, його госпіталізували до медзакладу. Крім водія, у автомобілі перебували троє пасажирів: 15, 17 та 18 років. Вони отримали тілесні ушкодження, після надання медичної допомоги їх відпустили додому.На місці працювали слідчі Луцького РУП. За фактом аварії розпочато кримінальне провадження за ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травмування. Під час досудового розслідування слідчі зʼясують усі обставини ДТП.