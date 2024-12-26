За добу на фронті - 184 боєзіткнення: найбільше у Курській області рф та Покровському напрямку

Розпочалась тисяча сорок восьма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 184 бойових зіткнення. Найінтенсивніші бойові дії велися на Покровському напрямку фронту та у Курській області РФ.Про це повідомив Генштаб.За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетних удари із застосуванням чотирьох ракет, а також 65 авіаударів, скинувши 99 КАБ. Крім цього, здійснив 5484 обстрілів, з них 188 – із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 2900 дронів-камікадзе.Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Великий Прикіл, Одрадне, Куп’янськ-Вузловий, Глушківка, Ківшарівка, Райгородка, Копанки, Зарічне, Предтечине, Костянтинівка, Дачне, Суха Балка, Андріївка, Улакли, Велика Новосілка, Темирівка та Новопавлівка.Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали двадцять шість ударів по районах зосередження особового складу противника, уразили чотири пункти управління БпЛА, три засоби ППО та п’ять артилерійських засобів окупанта.На Харківському напрямку відбулося дві марні ворожі атаки в районі Вовчанська.На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового.На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Надія, Твердохлібове, Зарічне, Новосергіївка та Першотравневе.На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського.На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя. Ворог активно задіював авіацію для ударів на напрямку.На Придніпровському напрямку російські загарбники безрезультатно атакували наші позиції один раз.На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію і БпЛА по районах українських населених пунктів.Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території росії. На даний час відомо про вісім авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ і 445 артилерійських обстрілів. Українські воїни за минулу добу відбили на даному напрямку 47 атак загарбницької армії.Сили оборони України завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці і активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1550 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 45 бойових броньованих машин, 62 артилерійські системи, одну РСЗВ, два засоби ППО, одну важку вогнеметну систему, 178 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 116 одиниць автомобільної техніки та чотири одиниці спецтехніки окупантів.