У Луцьку - аварія на проспекті Соборності: зіткнулися дві автівки

У Луцьку - аварія на проспекті Соборності: зіткнулися дві автівки
У Луцьку сьогодні, 6 січня, на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.

За їхніми словами, аварія трапилася біля 9 години. Зіткнулися дві автівки: Volkswagen та Toyota. Транспортні засоби зазнали пошкодження.

На місці події працює патрульна поліція.

Більше інформації - згодом.
У Луцьку - аварія на проспекті Соборності: зіткнулися дві автівки
У Луцьку - аварія на проспекті Соборності: зіткнулися дві автівки

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Теги: Луцьк, ДТП, автівки
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