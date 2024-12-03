У Луцьку - аварія на проспекті Соборності: зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 09:35
У Луцьку сьогодні, 6 січня, на проспекті Соборності сталася дорожньо-транспортна пригода.
Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася біля 9 години. Зіткнулися дві автівки: Volkswagen та Toyota. Транспортні засоби зазнали пошкодження.
На місці події працює патрульна поліція.
Більше інформації - згодом.
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Про це Інтернет-виданню ВолиньPost повідомили очевидці.
За їхніми словами, аварія трапилася біля 9 години. Зіткнулися дві автівки: Volkswagen та Toyota. Транспортні засоби зазнали пошкодження.
На місці події працює патрульна поліція.
Більше інформації - згодом.
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