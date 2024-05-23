У застосунку «Дія» відновили доступ ще до чотирьох послуг

У застосунку «Дія» відновили доступ ще до чотирьох послуг
Після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) у застосунку "Дія" стали доступні ще чотири нові послуги.

Про це повідомляє сервіс державних послуг "Дія".

Згідно з повідомленням, реєстри ДРАЦС поступово відновлюються, тому послуги в застосунку "Дія" стають доступнішими. Вже в декілька кліків можна отримати витяги про місце проживання дітей, актуалізувати ці дані, подати заявку на зимову "єПідтримку" для дітей та скористатися соціальними виплатами, такими як субсидії та допомога сімʼям з дітьми.

Розробники повідомили, що активно працюють над відновленням всіх сервісів разом з Мінʼюстом і скоро анонсують запуск нових послуг. Вони також підкреслили, що "Дія" не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх з реєстрів, а послуги доступні на порталі та в застосунку "Дія" за кілька кліків.

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Теги: дія, послуги
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