У застосунку «Дія» відновили доступ ще до чотирьох послуг

Після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) у застосунку "Дія" стали доступні ще чотири нові послуги.Про це повідомляє сервіс державних послуг "Дія".Згідно з повідомленням, реєстри ДРАЦС поступово відновлюються, тому послуги в застосунку "Дія" стають доступнішими. Вже в декілька кліків можна отримати витяги про місце проживання дітей, актуалізувати ці дані, подати заявку на зимову "єПідтримку" для дітей та скористатися соціальними виплатами, такими як субсидії та допомога сімʼям з дітьми.Розробники повідомили, що активно працюють над відновленням всіх сервісів разом з Мінʼюстом і скоро анонсують запуск нових послуг. Вони також підкреслили, що "Дія" не зберігає персональні дані, а лише підтягує їх з реєстрів, а послуги доступні на порталі та в застосунку "Дія" за кілька кліків.