Волинянин намагався ввезти з-за кордону 20 літрів елітного алкоголю
Сьогодні, 14:10
Приховані підакцизні товари прикордонники Волинського загону спільно з митниками виявили цими вихідними у пункті пропуску «Ягодин».
Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Їх спробував незаконно провезти через кордон 60-річний водій рейсового автобуса, що слідував з Варшави.
29 пляшок віскі місткістю 0,7 літра різних виробників житель Ковеля приховав в ніші для особистих речей та за обшивкою пасажирської стінки транспортного засобу.
Товар у чоловіка вилучили, сума оцінки наразі встановлюється.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.
Їх спробував незаконно провезти через кордон 60-річний водій рейсового автобуса, що слідував з Варшави.
29 пляшок віскі місткістю 0,7 літра різних виробників житель Ковеля приховав в ніші для особистих речей та за обшивкою пасажирської стінки транспортного засобу.
Товар у чоловіка вилучили, сума оцінки наразі встановлюється.
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