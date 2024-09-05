Волинянин намагався ввезти з-за кордону 20 літрів елітного алкоголю





Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.



Їх спробував незаконно провезти через кордон 60-річний водій рейсового автобуса, що слідував з Варшави.



29 пляшок віскі місткістю 0,7 літра різних виробників житель Ковеля приховав в ніші для особистих речей та за обшивкою пасажирської стінки транспортного засобу.



Товар у чоловіка вилучили, сума оцінки наразі встановлюється.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Приховані підакцизні товари прикордонники Волинського загону спільно з митниками виявили цими вихідними у пункті пропуску «Ягодин».Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Їх спробував незаконно провезти через кордон 60-річний водій рейсового автобуса, що слідував з Варшави.29 пляшок віскі місткістю 0,7 літра різних виробників житель Ковеля приховав в ніші для особистих речей та за обшивкою пасажирської стінки транспортного засобу.Товар у чоловіка вилучили, сума оцінки наразі встановлюється.

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