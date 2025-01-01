Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака





Про це повідомляє азербайджанське державне інформагентство Azertag, пише



"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау - ред.), лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", - йдеться в повідомленні.



За його словами, зараз триває процес розшифровки чорних скриньок.

"Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - зазначив Алієв.



25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей.



"Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".



28 грудня правитель РФ володимир путін під час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим попросив вибачення що "трагічний інцидент із літаком Azerbaijan Airlines стався в повітряному просторі Росії", але провини росіян не визнав.



29 грудня Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, який зазнав лиха над територією РФ, був обстріляний із землі. Він також зажадав від Росії визнання провини та компенсацій.



Цього ж дня путін вдруге зателефонував Алієву, і вони продовжили обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Азербайджану Ільхам Алієв на зустрічі з членами сімей загиблого в авіакатастрофі екіпажу і бортпровідниками, які вижили, літака "Азербайджанських авіаліній" заявив, що вина за катастрофу лежить на представниках РФ і зажадав, щоби винні були покарані.Про це повідомляє азербайджанське державне інформагентство Azertag, пише Українська правда "Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі (авіакатастрофа в Актау - ред.), лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", - йдеться в повідомленні.За його словами, зараз триває процес розшифровки чорних скриньок."Упевнений, що найближчим часом ми дізнаємося попередній результат, і все стане на свої місця, вся картина трагедії, що сталася, буде відома. І це, природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - зазначив Алієв.25 грудня літак Embraer авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії", що прямував із Баку до Грозного, впав недалеко від Актау у Казахстані. Унаслідок аварії загинули 38 людей."Азербайджанські авіалінії" заявили, що їхній літак зазнав "зовнішнього фізичного і технічного втручання".28 грудня правитель РФпід час телефонної розмови з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим попросив вибачення що "трагічний інцидент із літаком Azerbaijan Airlines стався в повітряному просторі Росії", але провини росіян не визнав.29 грудня Алієв заявив, що літак Azerbaijani Airlines, який зазнав лиха над територією РФ, був обстріляний із землі. Він також зажадав від Росії визнання провини та компенсацій.Цього ж дня путін вдруге зателефонував Алієву, і вони продовжили обговорювати катастрофу літака "Азербайджанських авіаліній".

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