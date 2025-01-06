Українців не будуть примусово повертати додому з-за кордону

Олексій Чернишов наголосив, що Україна не проводитиме жодних примусових заходів щодо повернення українців додому, це має відбуватися добровільно.



Про це передає пресслужба Міністерства єдності, пише



Чернишов повідомив, що зараз за кордоном перебувають 20-25 мільйонів українців. В Україні ж залишилось близько 32 мільйонів громадян.



"Це - велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном. І ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би відразу зазначити, що повернення - виключно добровільне, ніяких примусових заходів не здійснюватиметься", - зазначив міністр.



При цьому він додав, що "Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знайдуть там місце для себе та своїх сімей".



Наприкінці минулого року Чернишов заявляв, що до 50% чоловіків призовного віку готові повернутися до України, не чекаючи на закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдностінаголосив, що Україна не проводитиме жодних примусових заходів щодо повернення українців додому, це має відбуватися добровільно.Про це передає пресслужба Міністерства єдності, пише LB.ua Чернишов повідомив, що зараз за кордоном перебувають 20-25 мільйонів українців. В Україні ж залишилось близько 32 мільйонів громадян."Це - велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном. І ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би відразу зазначити, що повернення - виключно добровільне, ніяких примусових заходів не здійснюватиметься", - зазначив міністр.При цьому він додав, що "Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знайдуть там місце для себе та своїх сімей".Наприкінці минулого року Чернишов заявляв, що до 50% чоловіків призовного віку готові повернутися до України, не чекаючи на закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

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