Українців не будуть примусово повертати додому з-за кордону

Українців не будуть примусово повертати додому з-за кордону
Віцепрем'єр-міністр - міністр національної єдності Олексій Чернишов наголосив, що Україна не проводитиме жодних примусових заходів щодо повернення українців додому, це має відбуватися добровільно.

Про це передає пресслужба Міністерства єдності, пише LB.ua.

Чернишов повідомив, що зараз за кордоном перебувають 20-25 мільйонів українців. В Україні ж залишилось близько 32 мільйонів громадян.

"Це - велика потужна нація, яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном. І ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би відразу зазначити, що повернення - виключно добровільне, ніяких примусових заходів не здійснюватиметься", - зазначив міністр.

При цьому він додав, що "Україна також буде рада успіху українців за кордоном, якщо вони знайдуть там місце для себе та своїх сімей".

Наприкінці минулого року Чернишов заявляв, що до 50% чоловіків призовного віку готові повернутися до України, не чекаючи на закінчення війни, якщо буде вирішено питання з бронюванням.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Українців не будуть примусово повертати додому з-за кордону
Сьогодні, 19:19
Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака
Сьогодні, 18:25
Кватирко пішов на підвищення: ким тепер буде ексочільник волинських лісівників?
Сьогодні, 17:50
На Волині п'яний водій авто злетів у кювет: загинула пасажирка
Сьогодні, 17:14
У школах Луцької громади запровадили дистанційне навчання
Сьогодні, 16:42
Схожі новини
Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака
Сьогодні, 18:25
За Незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Луцька За Незалежність України віддали своє життя двоє Героїв з Луцька
Сьогодні, 16:31
ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Миколи Проскури ДНК-експертиза підтвердила загибель Героя з Волині Миколи Проскури
Сьогодні, 16:02
Окупанти розстріляли українських військовополонених на Донеччині, — DeepState Окупанти розстріляли українських військовополонених на Донеччині, — DeepState
Сьогодні, 15:11
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Українців не будуть примусово повертати додому з-за кордону
Сьогодні, 19:19
 0
Алієв вимагає покарати росіян, винних у катастрофі азербайджанського літака
Сьогодні, 18:25
 0
Кватирко пішов на підвищення: ким тепер буде ексочільник волинських лісівників?
Сьогодні, 17:50
 0
На Волині п'яний водій авто злетів у кювет: загинула пасажирка
Сьогодні, 17:14
 0
У школах Луцької громади запровадили дистанційне навчання
Сьогодні, 16:42
 0
Медіа
відео
1/8