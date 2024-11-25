Понад рік був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Олександра Юрчука

Після понад року очікування рідним повідомили страшну звістку про загибель на війні воїна Олександра Юрчука.Про це повідомляють у Горохівській громаді.Військовослужбовець з Горохівщини понад рік вважався зниклим безвісти."Понад рік надії, очікування, що жевріли в серцях рідних, загинули з отриманням листа зі сповіщенням. Назавжди у рідне село Озерці повертається Герой Олександр Юрчук, 1994 р.н., який захищав Україну від рашистів та з вересня 2023 року вважався безвісти зниклим на Донецькому напрямку", - йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.Про дату та час прощання з Героєм повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.