Понад рік був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Олександра Юрчука

Понад рік був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Олександра Юрчука
Після понад року очікування рідним повідомили страшну звістку про загибель на війні воїна Олександра Юрчука.

Про це повідомляють у Горохівській громаді.

Військовослужбовець з Горохівщини понад рік вважався зниклим безвісти.

"Понад рік надії, очікування, що жевріли в серцях рідних, загинули з отриманням листа зі сповіщенням. Назавжди у рідне село Озерці повертається Герой Олександр Юрчук, 1994 р.н., який захищав Україну від рашистів та з вересня 2023 року вважався безвісти зниклим на Донецькому напрямку", - йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.

Про дату та час прощання з Героєм повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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Теги: Волинь, Луцьк, загибель, війна, смерть, Донеччина, Озерці
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