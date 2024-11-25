Понад рік був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Олександра Юрчука
Сьогодні, 20:35
Після понад року очікування рідним повідомили страшну звістку про загибель на війні воїна Олександра Юрчука.
Про це повідомляють у Горохівській громаді.
Військовослужбовець з Горохівщини понад рік вважався зниклим безвісти.
"Понад рік надії, очікування, що жевріли в серцях рідних, загинули з отриманням листа зі сповіщенням. Назавжди у рідне село Озерці повертається Герой Олександр Юрчук, 1994 р.н., який захищав Україну від рашистів та з вересня 2023 року вважався безвісти зниклим на Донецькому напрямку", - йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.
Про дату та час прощання з Героєм повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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Про це повідомляють у Горохівській громаді.
Військовослужбовець з Горохівщини понад рік вважався зниклим безвісти.
"Понад рік надії, очікування, що жевріли в серцях рідних, загинули з отриманням листа зі сповіщенням. Назавжди у рідне село Озерці повертається Герой Олександр Юрчук, 1994 р.н., який захищав Україну від рашистів та з вересня 2023 року вважався безвісти зниклим на Донецькому напрямку", - йдеться у дописі на сторінці громади у фейсбуці.
Про дату та час прощання з Героєм повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.
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