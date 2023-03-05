На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай

На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай
Вчергове трагічна звістка прийшла на Волинь. На Донеччині відійшов у засвіти військовослужбовець із Мар'янівської громади.

Про це йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської селищної ради.

"Під час проходження військової служби у с.Іллінівка, Краматорського району, Донецької області ,04.01.2025 року помер Баглай Володимир Ярославович, 1971 р.н. житель с.Галичани", - йдеться у дописі.

6 - 8 січня 2025 року у Мар'янівській громаді оголошено днями жалоби.

Про деталі зустрічі та прощання з Героєм повідомимо згодом.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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Теги: Володимир Баглай, Мар'янівка, Галичани, Волинь, смерть, війна, Донеччина
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