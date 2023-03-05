На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай
Сьогодні, 21:57
Вчергове трагічна звістка прийшла на Волинь. На Донеччині відійшов у засвіти військовослужбовець із Мар'янівської громади.
Про це йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської селищної ради.
"Під час проходження військової служби у с.Іллінівка, Краматорського району, Донецької області ,04.01.2025 року помер Баглай Володимир Ярославович, 1971 р.н. житель с.Галичани", - йдеться у дописі.
6 - 8 січня 2025 року у Мар'янівській громаді оголошено днями жалоби.
Про деталі зустрічі та прощання з Героєм повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської селищної ради.
"Під час проходження військової служби у с.Іллінівка, Краматорського району, Донецької області ,04.01.2025 року помер Баглай Володимир Ярославович, 1971 р.н. житель с.Галичани", - йдеться у дописі.
6 - 8 січня 2025 року у Мар'янівській громаді оголошено днями жалоби.
Про деталі зустрічі та прощання з Героєм повідомимо згодом.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волиняни можуть безкоштовно отримати ліки через «Укрпошту»
Сьогодні, 22:38
На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай
Сьогодні, 21:57
У селі біля Луцька у пожежі загинули двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Понад рік був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Олександра Юрчука
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 січня
Сьогодні, 20:00