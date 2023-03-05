На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай





Про це йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської селищної ради.



"Під час проходження військової служби у с.Іллінівка, Краматорського району, Донецької області ,04.01.2025 року помер Баглай Володимир Ярославович, 1971 р.н. житель с.Галичани", - йдеться у дописі.



6 - 8 січня 2025 року у Мар'янівській громаді оголошено днями жалоби.



Про деталі зустрічі та прощання з Героєм повідомимо згодом.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вчергове трагічна звістка прийшла на Волинь. На Донеччині відійшов у засвіти військовослужбовець із Мар'янівської громади.Про це йдеться у дописі на сторінці Мар'янівської селищної ради."Під час проходження військової служби у с.Іллінівка, Краматорського району, Донецької області ,04.01.2025 року помер, 1971 р.н. житель с.Галичани", - йдеться у дописі.6 - 8 січня 2025 року у Мар'янівській громаді оголошено днями жалоби.Про деталі зустрічі та прощання з Героєм повідомимо згодом.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким Героя.

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