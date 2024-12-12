Волиняни можуть безкоштовно отримати ліки через «Укрпошту»
06 січень, 22:38
Кожен волинян може безкоштовно отримати замовлені препарати в рамках програми «Доступні ліки» через «Укрпошту».
Про це повідомили під час оперативної наради начальника Волинської ОВА йшлось про реалізацію в області державної програми «Доступні ліки».
Волиняни, які проживають у віддалених населених пунктах, можуть безкоштовно отримати медичні препарати, оформивши доставку замовлення через «Укрпошту».
Як повідомив керівник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух, порядок отримання «доступних ліків» досить простий:
«Сімейний лікар видає електронне скерування на "доступні ліки" пацієнту, пацієнт дзвонить на "гарячу лінію" Укрпошти та робить замовлення. Укрпошта безкоштовно доставляє ліки пацієнту».
Директор по взаємодії з органами державної влади у Волинській області АТ «Укрпошта» Віталій Ковпан уточнив, що термін доставки ліків становить 4-5 робочих дні. Згодом цей час скоротиться вдвічі, коли завершиться переформатування роботи центрального сортувально-логістичного центру пошти.
«На сьогодні є близько 450 найменувань у переліку програми "Доступні ліки" і він постійно поповнюється. Загалом є біля 12 тисяч найменувань медичних препаратів, які з доставкою може замовити кожен громадянин», – додав представник «Укрпошти».
110 екіпажів-пересувних відділень доставляють замовлення у найвіддаленіші куточки Волині. Робота з роз’яснення жителям області такої можливості ведеться медичними працівниками на місцях. Також до інформування попросили долучитись керівників громад, застосувавши соціальну рекламу, газети та місцеве телебачення – на цьому наголосив Іван Рудницький - голова Волинської ОДА.
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Про це повідомили під час оперативної наради начальника Волинської ОВА йшлось про реалізацію в області державної програми «Доступні ліки».
Волиняни, які проживають у віддалених населених пунктах, можуть безкоштовно отримати медичні препарати, оформивши доставку замовлення через «Укрпошту».
Як повідомив керівник обласного управління охорони здоров’я Юрій Легкодух, порядок отримання «доступних ліків» досить простий:
«Сімейний лікар видає електронне скерування на "доступні ліки" пацієнту, пацієнт дзвонить на "гарячу лінію" Укрпошти та робить замовлення. Укрпошта безкоштовно доставляє ліки пацієнту».
Директор по взаємодії з органами державної влади у Волинській області АТ «Укрпошта» Віталій Ковпан уточнив, що термін доставки ліків становить 4-5 робочих дні. Згодом цей час скоротиться вдвічі, коли завершиться переформатування роботи центрального сортувально-логістичного центру пошти.
«На сьогодні є близько 450 найменувань у переліку програми "Доступні ліки" і він постійно поповнюється. Загалом є біля 12 тисяч найменувань медичних препаратів, які з доставкою може замовити кожен громадянин», – додав представник «Укрпошти».
110 екіпажів-пересувних відділень доставляють замовлення у найвіддаленіші куточки Волині. Робота з роз’яснення жителям області такої можливості ведеться медичними працівниками на місцях. Також до інформування попросили долучитись керівників громад, застосувавши соціальну рекламу, газети та місцеве телебачення – на цьому наголосив Іван Рудницький - голова Волинської ОДА.
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