Волиняни можуть безкоштовно отримати ліки через «Укрпошту»

Кожен волинян може безкоштовно отримати замовлені препарати в рамках програми «Доступні ліки» через «Укрпошту».Про це повідомили під час оперативної наради начальника Волинської ОВА йшлось про реалізацію в області державної програми «Доступні ліки».Волиняни, які проживають у віддалених населених пунктах, можуть безкоштовно отримати медичні препарати, оформивши доставку замовлення через «Укрпошту».Як повідомив керівник обласного управління охорони здоров’я, порядок отримання «доступних ліків» досить простий:«Сімейний лікар видає електронне скерування на "доступні ліки" пацієнту, пацієнт дзвонить на "гарячу лінію" Укрпошти та робить замовлення. Укрпошта безкоштовно доставляє ліки пацієнту».Директор по взаємодії з органами державної влади у Волинській області АТ «Укрпошта»уточнив, що термін доставки ліків становить 4-5 робочих дні. Згодом цей час скоротиться вдвічі, коли завершиться переформатування роботи центрального сортувально-логістичного центру пошти.«На сьогодні є близько 450 найменувань у переліку програми "Доступні ліки" і він постійно поповнюється. Загалом є біля 12 тисяч найменувань медичних препаратів, які з доставкою може замовити кожен громадянин», – додав представник «Укрпошти».110 екіпажів-пересувних відділень доставляють замовлення у найвіддаленіші куточки Волині. Робота з роз’яснення жителям області такої можливості ведеться медичними працівниками на місцях. Також до інформування попросили долучитись керівників громад, застосувавши соціальну рекламу, газети та місцеве телебачення – на цьому наголосив- голова Волинської ОДА.