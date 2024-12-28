7 січня на Волині: гортаючи календар

7 січня на Волині: гортаючи календар
7 січня день народження у депутата Волинської обласної ради, очільника наглядової ради ТЗОВ "Городище" Анатолія Никонюка (на фото), а також у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.

Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.

7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше: на Харківщині загинув воїн-волинянин Віктор Ткачук
06 січень, 23:19
Волиняни можуть безкоштовно отримати ліки через «Укрпошту»
06 січень, 22:38
На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай
06 січень, 21:57
У селі біля Луцька у пожежі загинули двоє людей. ФОТО
06 січень, 21:16
Схожі новини
3 січня на Волині: гортаючи календар 3 січня на Волині: гортаючи календар
03 січень, 00:00
28 грудня на Волині: гортаючи календар 28 грудня на Волині: гортаючи календар
28 грудень, 2024, 00:00
26 грудня на Волині: гортаючи календар 26 грудня на Волині: гортаючи календар
26 грудень, 2024, 00:00
24 грудня на Волині: гортаючи календар 24 грудня на Волині: гортаючи календар
24 грудень, 2024, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше: на Харківщині загинув воїн-волинянин Віктор Ткачук
06 січень, 23:19
 0
Волиняни можуть безкоштовно отримати ліки через «Укрпошту»
06 січень, 22:38
 0
На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай
06 січень, 21:57
 0
У селі біля Луцька у пожежі загинули двоє людей. ФОТО
06 січень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8