7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
7 січня день народження у депутата Волинської обласної ради, очільника наглядової ради ТЗОВ "Городище" Анатолія Никонюка (на фото), а також у голови правління ПрАТ «Волинське обласне підприємство автобусних станцій» Івана Потапчука.
Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Вітаємо його та зичимо міцного здоров’я й удачі.
7 січня 1927 року у Любомлі народився український письменник, громадський діяч Ростислав Братунь. У свій час він був головним редактором журналу «Жовтень» (зараз «Дзвін»), очолював Львівську організацію спілки письменників.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше: на Харківщині загинув воїн-волинянин Віктор Ткачук
06 січень, 23:19
Волиняни можуть безкоштовно отримати ліки через «Укрпошту»
06 січень, 22:38
На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай
06 січень, 21:57
У селі біля Луцька у пожежі загинули двоє людей. ФОТО
06 січень, 21:16