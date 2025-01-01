Зеленський анонсував хороші дипломатичні новини





Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні в понеділок, 6 січня, - пише



"Провів нараду з міжнародниками: планування наших зустрічей, перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових, більш довготривалих відносин з партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України", - сказав Зеленський.



Нагадаємо, контактна група з питань оборони України у форматі Рамштайн збереться на зустріч 9 січня на однойменній авіабазі у Німеччині. За словами президента, буде обговорюватись посилення ППО.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами. Готуються хороші дипломатичні новини для України.Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні в понеділок, 6 січня, - пише "Кореспондент". "Провів нараду з міжнародниками: планування наших зустрічей, перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових, більш довготривалих відносин з партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України", - сказав Зеленський.Нагадаємо, контактна група з питань оборони України у форматі Рамштайн збереться на зустріч 9 січня на однойменній авіабазі у Німеччині. За словами президента, буде обговорюватись посилення ППО.

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