Зеленський анонсував хороші дипломатичні новини

Зеленський анонсував хороші дипломатичні новини
Президент Володимир Зеленський провів нараду з дипломатами. Готуються хороші дипломатичні новини для України.

Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні в понеділок, 6 січня, - пише "Кореспондент".

"Провів нараду з міжнародниками: планування наших зустрічей, перемовин на січень. Прискорюємо постачання зброї в Україну та працюємо для нових, більш довготривалих відносин з партнерами. Ми готуємо хороші дипломатичні новини для України", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, контактна група з питань оборони України у форматі Рамштайн збереться на зустріч 9 січня на однойменній авіабазі у Німеччині. За словами президента, буде обговорюватись посилення ППО.

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Теги: Україна, війна, дипломатія
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