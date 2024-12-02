На Волині зберегли унікальний рецепт сушених карасів

На Волині зберегли унікальний рецепт сушених карасів
До місцевого переліку нематеріальної культурної спадщини включили елемент “Традиція приготування сушених карасів в Шацькій громаді”.

Про це повідомляють у Шацькому будинку культури.

Традиція приготування сушених карасів зберігається, продовжується та передається молодому поколінню. Цей елемент нерозривно пов’язаний з розвитком туризму в громаді, використанням місцевої риби, розвитком місцевої економіки. Сушені карасі-це не лише смачна, а й символічна страва, яка передає дух регіону. Вона поєднує екологічно чисті продукти та багатство місцевих кулінарних традицій, що збереглися впродовж століть.

Візитівкою Шацької громади є сушені карасі в печі. Сушать різними способами: на льонові, соломі, очереті, сіні та ситнику. Це своєрідний бізнес для людей нашої туристичної місцевості.
На Волині зберегли унікальний рецепт сушених карасів

Приготування сушеної риби має свої тонкощі. Висушена риба може зберігатися роками. Можна використовувати для приготування рибної юшки або капусняку. Найкраще, звичайно, смакує окремо.
На Волині зберегли унікальний рецепт сушених карасів

Учасниця народного аматорського колективу “Горлиця” Світлана Пех долучилась до збереження нематеріальної культурної спадщини і поділилась своїм досвідом приготування сушених карасів в печі.

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Теги: Шацьк, їжа, рецепт
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