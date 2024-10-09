ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше: на Харківщині загинув воїн-волинянин Віктор Ткачук





Про це повідомив очільник Володимирської громади Ігор Пальонка.



"У громаду надійшла чергова трагічна звістка про загибель нашого земляка, солдата Ткачука Віктора Олександровича, 1989 р.н.

Володимирчанин був призваний до лав ЗСУ 16 листопада 2023 року. Більше року вважався зниклим безвісти. Його загибель вдалося встановити шляхом ДНК-експертизи", - йдеться у .



Загинув Віктор Ткачук 20 грудня 2023 року на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу.



Про день та час похорону повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинь та Володимирську громаду сколихнула чергова страшна звістка про загибель воїна-краянина.Про це повідомив очільник Володимирської громади"У громаду надійшла чергова трагічна звістка про загибель нашого земляка, солдата, 1989 р.н.Володимирчанин був призваний до лав ЗСУ 16 листопада 2023 року. Більше року вважався зниклим безвісти. Його загибель вдалося встановити шляхом ДНК-експертизи", - йдеться у .Загинув Віктор Ткачук 20 грудня 2023 року на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу.Про день та час похорону повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

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