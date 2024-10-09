ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше: на Харківщині загинув воїн-волинянин Віктор Ткачук

ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше: на Харківщині загинув воїн-волинянин Віктор Ткачук
Волинь та Володимирську громаду сколихнула чергова страшна звістка про загибель воїна-краянина.

Про це повідомив очільник Володимирської громади Ігор Пальонка.

"У громаду надійшла чергова трагічна звістка про загибель нашого земляка, солдата Ткачука Віктора Олександровича, 1989 р.н.
Володимирчанин був призваний до лав ЗСУ 16 листопада 2023 року. Більше року вважався зниклим безвісти. Його загибель вдалося встановити шляхом ДНК-експертизи", - йдеться у .

Загинув Віктор Ткачук 20 грудня 2023 року на Харківщині внаслідок ворожого обстрілу.

Про день та час похорону повідомлять додатково.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого Героя.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, війна, Володимир, загибель, Харківщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Куди піти на різдвяно-новорічні свята у Луцьку: заходи для дітей та дорослих
У Луцьку масажиста звинувачують у домаганнях до клієнток: що відомо?
Водія, який у Луцьку збив батька з двома дітьми, судили за новий злочин
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше: на Харківщині загинув воїн-волинянин Віктор Ткачук
06 січень, 23:19
Волиняни можуть безкоштовно отримати ліки через «Укрпошту»
06 січень, 22:38
На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай
06 січень, 21:57
У селі біля Луцька у пожежі загинули двоє людей. ФОТО
06 січень, 21:16
Схожі новини
Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Пилипа Климука Результати ДНК-експертизи підтвердили загибель воїна з Волині Пилипа Климука
09 жовтень, 2024, 01:15
На Луганщині загинув воїн з Волині Ігор Клапіюк На Луганщині загинув воїн з Волині Ігор Клапіюк
21 квітень, 2024, 11:03
На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Бурик На Харківщині загинув воїн з Луцька Олександр Бурик
16 січень, 2024, 21:16
На Харківщині загинув 47-річний воїн з Волині Павло Марчак На Харківщині загинув 47-річний воїн з Волині Павло Марчак
17 травень, 2023, 21:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
7 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ДНК-експертиза підтвердила найстрашніше: на Харківщині загинув воїн-волинянин Віктор Ткачук
06 січень, 23:19
 0
Волиняни можуть безкоштовно отримати ліки через «Укрпошту»
06 січень, 22:38
 0
На Донеччині під час служби помер воїн з Волині Володимир Баглай
06 січень, 21:57
 0
У селі біля Луцька у пожежі загинули двоє людей. ФОТО
06 січень, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8