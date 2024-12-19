У таборі на Волині оздоровлюють дітей із Харківщини





Як розповів старший вихователь Віталій Працько, кожен день в таборі насичений різноманітними заходами: спортивні змагання, творчі майстер-класи, екскурсії та веселі вечори. А ще – безліч нових друзів і незабутніх пригод, - пише



Особливу атмосферу табору створюють вихователі–волонтери. Вони не лише організовують дозвілля, а й стають для дітей справжніми друзями та наставниками. Діти діляться, що в таборі відчувають себе в безпеці та комфорті, а вихователі завжди готові вислухати і підтримати.



«Тут дбають не лише про наше дозвілля, а й надають духовну підтримку», – каже малеча.



Аромат свіжої випічки та смачних страв розноситься по всьому табору, сповіщаючи про початок обіду. Страви готують талановиті кухарі-волонтери, які з любов’ю ставляться до своєї роботи. Вони кажуть, що готують для дітей так, як готували б для своїх рідних.



«Ми хочемо, щоб діти відчули себе як вдома, – діляться кухарі. – Тому намагаємося готувати різноманітні страви, які сподобаються кожному».



Після обіду дітей чекає ще багато цікавого: спортивні змагання, творчі майстер-класи, пізнавальні екскурсії та вечори біля багаття. А ввечері, коли всі лягають спати, в таборі запановує спокійна атмосфера, яка сприяє відпочинку і набору сил.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дитячий табір «Шведського центру допомоги» у Луцькому районі в межах проєкту SPILNO гостинно відчинив двері для чергової групи дітей з Харківщини – цього разу це 61 дитина віком від 10 до 17 років. Малеча приїхала з регіонів, де росія постійно здійснює обстріли, об’єднана бажанням відпочити, набратися сил та нових вражень.Як розповів старший вихователь, кожен день в таборі насичений різноманітними заходами: спортивні змагання, творчі майстер-класи, екскурсії та веселі вечори. А ще – безліч нових друзів і незабутніх пригод, - пише ВСН. Особливу атмосферу табору створюють вихователі–волонтери. Вони не лише організовують дозвілля, а й стають для дітей справжніми друзями та наставниками. Діти діляться, що в таборі відчувають себе в безпеці та комфорті, а вихователі завжди готові вислухати і підтримати.«Тут дбають не лише про наше дозвілля, а й надають духовну підтримку», – каже малеча.Аромат свіжої випічки та смачних страв розноситься по всьому табору, сповіщаючи про початок обіду. Страви готують талановиті кухарі-волонтери, які з любов’ю ставляться до своєї роботи. Вони кажуть, що готують для дітей так, як готували б для своїх рідних.«Ми хочемо, щоб діти відчули себе як вдома, – діляться кухарі. – Тому намагаємося готувати різноманітні страви, які сподобаються кожному».Після обіду дітей чекає ще багато цікавого: спортивні змагання, творчі майстер-класи, пізнавальні екскурсії та вечори біля багаття. А ввечері, коли всі лягають спати, в таборі запановує спокійна атмосфера, яка сприяє відпочинку і набору сил.

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