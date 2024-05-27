У селі біля Луцька у пожежі загинули двоє людей. ФОТО
Сьогодні, 21:16
Волинські вогнеборці під час пожежі знайшли в палаючому будинку тіла двої людей.
Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
6 січня о 14:21 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Рованці Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 1-ї ДПРЧ міста Луцька. У складі ланки ГДЗС вогнеборці провели розвідку та подали на гасіння два водяні стволи.
В ході в одній з кімнат виявлено загиблих 2-х людей.
Причини пожежі та смерті людей встановлюються.
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Про це повідомляють у ГУ ДСНС України у Волинській області.
6 січня о 14:21 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку в селі Рованці Луцького району.
На місце виклику прибули вогнеборці 1-ї ДПРЧ міста Луцька. У складі ланки ГДЗС вогнеборці провели розвідку та подали на гасіння два водяні стволи.
В ході в одній з кімнат виявлено загиблих 2-х людей.
Причини пожежі та смерті людей встановлюються.
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