Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 січня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 7 січня



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 січня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла.

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