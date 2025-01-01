Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 січня
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 7 січня.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 7 січня
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 7-9° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Вночі невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 5-10° тепла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Понад рік був зниклим безвісти: повідомили про загибель воїна з Волині Олександра Юрчука
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 7 січня
Сьогодні, 20:00
Українців не будуть примусово повертати додому з-за кордону
Сьогодні, 19:19