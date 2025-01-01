Момент російського удару по пологовому в Сумах потрапив на відео, - ОВА





Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, пише



Дрон близько 11:30 6 жовтня прицільно вдарив по Сумському перинатальному центру. За годину до цього в Сумському районі оголосили повітряну тривогу, тож медики завчасно спустили всіх пацієнтів в укриття.



А втім, 60-річна працівниця медзакладу зазнала стресової реакції на вибух, їй надали допомогу на місці. Минулося без травмованих унаслідок удару.



Безпілотник влучив у дах будівлі, виникла пожежа. Рятувальники оперативно загасили загоряння. Усі служби працюють на місці.



Як розповідав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, на момент атаки всередині перинатального центру перебували 11 дітей, 35 пацієнток, 120 працівників.

