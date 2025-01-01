55% опіків тіла: в якому стані 16-річний волинянин, якого вдарило струмом на даху потяга
Сьогодні, 14:38
У 16-річного підлітка, який ввечері 4 жовтня отримав ураження електричним струмом на даху потяга на залізничній станції "Овадне" Володимирського району на Волині, лікарі діагностували 55% опіків тіла.
Про це 6 жовтня у коментарі Суспільному розповів медичний директор з хірургічної роботи обласного медоб’єднання захисту материнства і дитинства.
"Дитина перебуває в реанімаційному відділенні, стан важкий, але стабільний. Проходить лікування згідно з протоколом", — сказав Ігор Дородних.
За фактом травмування підлітка слідчі Нацполіції Волині внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Поширеність зачеперства та відповідальність за нього
Людей, які займаються зачепінгом, тобто екстремальним і незаконним способом переміщення, чіпляючись за зовнішні частини потягів, метро, електричок та трамваїв називають зачеперами.Такі дії передбачають адміністративну відповідальність. Зокрема, за порушення правил безпеки на залізничному транспорті. А в окремих випадках — кримінальну. До 16-річчя адмінвідповідальність нестимуть батьки.
Торік в Україні Нацполіція зафіксувала 28 випадків зачеперства: 15 дітей отримали травми, а дев'ять померли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це 6 жовтня у коментарі Суспільному розповів медичний директор з хірургічної роботи обласного медоб’єднання захисту материнства і дитинства.
"Дитина перебуває в реанімаційному відділенні, стан важкий, але стабільний. Проходить лікування згідно з протоколом", — сказав Ігор Дородних.
За фактом травмування підлітка слідчі Нацполіції Волині внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 128 Кримінального кодексу України. Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Поширеність зачеперства та відповідальність за нього
Людей, які займаються зачепінгом, тобто екстремальним і незаконним способом переміщення, чіпляючись за зовнішні частини потягів, метро, електричок та трамваїв називають зачеперами.Такі дії передбачають адміністративну відповідальність. Зокрема, за порушення правил безпеки на залізничному транспорті. А в окремих випадках — кримінальну. До 16-річчя адмінвідповідальність нестимуть батьки.
Торік в Україні Нацполіція зафіксувала 28 випадків зачеперства: 15 дітей отримали травми, а дев'ять померли.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
55% опіків тіла: в якому стані 16-річний волинянин, якого вдарило струмом на даху потяга
Сьогодні, 14:38
Захищаючи Україну, поліг 24-річний Герой з Волині Петро Жук
Сьогодні, 14:08
У Луцьку молодик вирвав з рук у жінки 13 тисяч гривень, коли та здійснювала грошову операцію в терміналі
Сьогодні, 13:36