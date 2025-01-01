У Луцьку молодик вирвав з рук у жінки 13 тисяч гривень, коли та здійснювала грошову операцію в терміналі

Вражає зухвалістю: луцькі поліцейські в лічені години розкрили грабіж посеред білого дня.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Подія трапилась 4 жовтня у Луцьку. У суботу працівниця одного з магазинів здійснювала грошову операцію в терміналі. У цей час поруч перебував молодик, який, не довго думаючи, вирвав з рук гроші та втік. Сума збитку – майже 13 тисяч гривень.За ним побігли працівники, однак зухвальця не наздогнали.Інцидент зафіксувало кілька камер спостереження.Миттєво на місце прибула слідчо-оперативна група. Наші працівники кримінальної поліції дуже прискіпливо зібрали всі докази по справі та швидко встановили особу причетного.Ним виявився мешканець Луцького району, 1992 року народженняСлідчі Луцького РУП затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Фігуранту, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили про підозру за грабіж в умовах воєнного стану. Санкція ч.4 ст.186 Кримінального Кодексу передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.