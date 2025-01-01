У Луцьку молодик вирвав з рук у жінки 13 тисяч гривень, коли та здійснювала грошову операцію в терміналі
Сьогодні, 13:36
Вражає зухвалістю: луцькі поліцейські в лічені години розкрили грабіж посеред білого дня.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Подія трапилась 4 жовтня у Луцьку. У суботу працівниця одного з магазинів здійснювала грошову операцію в терміналі. У цей час поруч перебував молодик, який, не довго думаючи, вирвав з рук гроші та втік. Сума збитку – майже 13 тисяч гривень.
За ним побігли працівники, однак зухвальця не наздогнали.
Інцидент зафіксувало кілька камер спостереження.
Миттєво на місце прибула слідчо-оперативна група. Наші працівники кримінальної поліції дуже прискіпливо зібрали всі докази по справі та швидко встановили особу причетного.
Ним виявився мешканець Луцького району, 1992 року народження
Слідчі Луцького РУП затримали його в порядку ст. 208 КПК України. Фігуранту, за процесуального керівництва прокуратури, вже оголосили про підозру за грабіж в умовах воєнного стану. Санкція ч.4 ст.186 Кримінального Кодексу передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.
