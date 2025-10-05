Захищаючи Україну, поліг 24-річний Герой з Волині Петро Жук
Сьогодні, 14:08
Захищаючи Україну, поліг Петро Анатолійович Жук, 2001 р.н., житель с. Волошки.
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Молодший сержант, командир відділення технічного обслуговування автомобільної техніки загинув 05.10.2025 під час виконання бойового завдання в районі н.п. Благодатівка Купʼянського району Харківщини.
У звʼязку з цією трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого Героя - дружині Дарині, мамі Галині Василівні, бабусі Вірі Леонідівні, всім, хто знав і любив Петра", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин похорону повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Колодяжненській громаді.
"Молодший сержант, командир відділення технічного обслуговування автомобільної техніки загинув 05.10.2025 під час виконання бойового завдання в районі н.п. Благодатівка Купʼянського району Харківщини.
У звʼязку з цією трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу.
Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого Героя - дружині Дарині, мамі Галині Василівні, бабусі Вірі Леонідівні, всім, хто знав і любив Петра", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що про чин похорону повідомлять додатково.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Захищаючи Україну, поліг 24-річний Герой з Волині Петро Жук
Сьогодні, 14:08
У Луцьку молодик вирвав з рук у жінки 13 тисяч гривень, коли та здійснювала грошову операцію в терміналі
Сьогодні, 13:36
На Волині за державну зраду судитимуть чиновницю з Мелітополя
Сьогодні, 12:46
Китай згортає постачання високоточного обладнання до росії
Сьогодні, 12:24