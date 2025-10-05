Захищаючи Україну, поліг 24-річний Герой з Волині Петро Жук

Петро Анатолійович Жук, 2001 р.н., житель с. Волошки.



Про це повідомили у Колодяжненській громаді.



"Молодший сержант, командир відділення технічного обслуговування автомобільної техніки загинув 05.10.2025 під час виконання бойового завдання в районі н.п. Благодатівка Купʼянського району Харківщини.



У звʼязку з цією трагічною подією у громаді оголошено триденну жалобу.



Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого Героя - дружині Дарині, мамі Галині Василівні, бабусі Вірі Леонідівні, всім, хто знав і любив Петра", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що про чин похорону повідомлять додатково.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

