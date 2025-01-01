Перестало битися серце 39-річного воїна з Волині Олександра Гусевського

Перестало битися серце 39-річного військовослужбовцяПро це повідомив міський голова Володимира"Олександр Миколайович став на захист України до лав ЗСУ з 2022 року, помер внаслідок отриманих на війні травм, 4 жовтня у Володимирському ТМО.Прошу сьогодні о 17:00 сформувати коридор шани від моргу до дому Захисника вулицями: Шпитальна-Ковельська-Данила Галицького-Луцька-Олександра Олеся, 56.Завтра, 7 жовтня, в 11:00 відбудеться відспівування вдома.Об 11:15 формуємо живий коридор вулицями: Олександра Олеся-Луцька-Данила Галицького-Соборна. Після чого в Успенському соборі пройде панахида за померлим", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що поховають воїна на Алеї Героїв Федорівського кладовища.Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!