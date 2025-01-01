Перестало битися серце 39-річного воїна з Волині Олександра Гусевського

Перестало битися серце 39-річного воїна з Волині Олександра Гусевського
Перестало битися серце 39-річного військовослужбовця Олександра Гусевського.

Про це повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка.

"Олександр Миколайович став на захист України до лав ЗСУ з 2022 року, помер внаслідок отриманих на війні травм, 4 жовтня у Володимирському ТМО.

Прошу сьогодні о 17:00 сформувати коридор шани від моргу до дому Захисника вулицями: Шпитальна-Ковельська-Данила Галицького-Луцька-Олександра Олеся, 56.

Завтра, 7 жовтня, в 11:00 відбудеться відспівування вдома.

Об 11:15 формуємо живий коридор вулицями: Олександра Олеся-Луцька-Данила Галицького-Соборна. Після чого в Успенському соборі пройде панахида за померлим", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поховають воїна на Алеї Героїв Федорівського кладовища.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Директор Гіркополонківського ліцею Василь Мацялка став «Заслуженим працівником освіти України»
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У волинських лісівників - новий керівник
Сьогодні, 16:03
Момент російського удару по пологовому в Сумах потрапив на відео, - ОВА
Сьогодні, 15:43
Перестало битися серце 39-річного воїна з Волині Олександра Гусевського
Сьогодні, 15:03
55% опіків тіла: в якому стані 16-річний волинянин, якого вдарило струмом на даху потяга
Сьогодні, 14:38
Захищаючи Україну, поліг 24-річний Герой з Волині Петро Жук
Сьогодні, 14:08
Медіа
відео
1/8