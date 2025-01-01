На Волині водій автівки в'їхав у стовп, а після ДТП ще й вживав алкоголь

У Ковелі водій після ДТП вживав алкоголь.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора на перехресті вулиць Незалежності та Луцької 49-річний водій автомобіля Ford не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і в’їхав у металевий обмежувач висоти.

Автомобіль отримав механічні пошкодження, сам обмежувач не постраждав.

Під час спілкування з кермувальником інспектори з’ясували, що він після ДТП вживав алкогольні напої. Огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер показав 2,63 проміле.

До того ж чоловік не мав ані страхового полісу, ані посвідчення водія відповідної категорії.

Поліцейські склали адміністративні матеріали за:

ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю після ДТП);

ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);

ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.
