На Волині водій автівки в'їхав у стовп, а після ДТП ще й вживав алкоголь
Сьогодні, 13:05
У Ковелі водій після ДТП вживав алкоголь.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора на перехресті вулиць Незалежності та Луцької 49-річний водій автомобіля Ford не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і в’їхав у металевий обмежувач висоти.
Автомобіль отримав механічні пошкодження, сам обмежувач не постраждав.
Під час спілкування з кермувальником інспектори з’ясували, що він після ДТП вживав алкогольні напої. Огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер показав 2,63 проміле.
До того ж чоловік не мав ані страхового полісу, ані посвідчення водія відповідної категорії.
Поліцейські склали адміністративні матеріали за:
ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю після ДТП);
ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);
ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.
