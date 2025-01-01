На Волині водій автівки в'їхав у стовп, а після ДТП ще й вживав алкоголь

У Ковелі водій після ДТП вживав алкоголь.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора на перехресті вулиць Незалежності та Луцької 49-річний водій автомобіля Ford не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і в’їхав у металевий обмежувач висоти.Автомобіль отримав механічні пошкодження, сам обмежувач не постраждав.Під час спілкування з кермувальником інспектори з’ясували, що він після ДТП вживав алкогольні напої. Огляд на стан сп’яніння за допомогою приладу Драгер показав 2,63 проміле.До того ж чоловік не мав ані страхового полісу, ані посвідчення водія відповідної категорії.Поліцейські склали адміністративні матеріали за:ч. 4 ст. 130 (Вживання алкоголю після ДТП);ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП);ч. 2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має такого права) КУпАП.