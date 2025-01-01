На Волині за державну зраду судитимуть чиновницю з Мелітополя
Сьогодні, 12:46
На Волині за державну зраду і колабораційну діяльність судитимуть посадовицю «администрации городского округа Мелитополь».
Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.
Прокурори скерували до суду обвинувальний акт щодо 55-річної жительки міста Мелітополь за фактом вчинення нею державної зради та колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Встановлено, що після окупації Мелітополя жінка, яка обіймала посаду начальника управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, перейшла на бік ворога та добровільно вступила на службу до незаконного органу влади окупаційної адміністрації держави-агресора – так званої «военно-гражданской администрации г. Мелитополь», де очолила одне з «управлінь».
Згодом вона обійняла посаду «директора департамента градостроительства, архитектруры, имущественых и земельных отношений» в складі «администрации городского округа Мелитополь».
Уся діяльність жінки на цих посадах була спрямована на користь окупантів, просування ідей проросійської спрямованості та підтримку безповоротного встановлення окупаційної влади.
Досудове розслідування провело УСБУ у Волинській області під процесуальним керівництвом відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури.
Довідково:
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
