«Зняли з автобуса»: СБУ затримала зрадницю в Одесі

«Зняли з автобуса»: СБУ затримала зрадницю в Одесі
Працівники СБУ затримали доцентку-агентку фсб, яка коригувала удари рф по Одещині та вербувала місцевих військових.

Про це у телеграмі повідомляє СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України агентки фсб, яка діяла в Одесі. Зловмисниця коригувала атаки рашистів по місту та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби.

Фігурантку затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до рф. При собі вона вже мала відповідні квитки на автобус.
«Зняли з автобуса»: СБУ затримала зрадницю в Одесі

За матеріалами справи, ворожою агенткою виявилася 52-річна доцентка місцевого університету. В поле зору рашистів жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі «ВКонтакте» до захоплення Одещини.

В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.

Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси.

Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ.

Щоб зібрати розвіддані, агентка намагалася «втертися» в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству.

У подальшому вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку фсб планувала «зсередини» шпигувати за оборонцями південного регіону.

Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали агентку. Під час обшуків у неї вилучено смартфон та планшет із підготовленими «звітами» для фсб.
«Зняли з автобуса»: СБУ затримала зрадницю в Одесі

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили спільно зі співробітниками СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зрадники, СБУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині зустріли звільненого з полону військовослужбовця Василя Кулачука
Сьогодні, 13:07
«Втомилися всі, але мусимо бути сильними», - медикиня волинської бригади
Сьогодні, 12:30
«Зняли з автобуса»: СБУ затримала зрадницю в Одесі
Сьогодні, 12:05
Смертельна аварія біля Луцька: водій автівки в'їхав у бетонний стовп
Сьогодні, 11:52
Реформа старшої школи: як працює пілотний проєкт на Волині
Сьогодні, 11:47
Медіа
відео
1/8