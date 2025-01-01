«Зняли з автобуса»: СБУ затримала зрадницю в Одесі

Працівники СБУ затримали доцентку-агентку фсб, якарф по Одещині та вербувала місцевих військових.Про це у телеграмі повідомляє СБУ.Військова контррозвідка Служби безпеки запобігла втечі з України агентки фсб, яка діяла в Одесі. Зловмисниця коригувала атаки рашистів по місту та вербувала військових Сил оборони для російської спецслужби.Фігурантку затримали напередодні її виїзду до ЄС, звідки вона планувала потрапити до рф. При собі вона вже мала відповідні квитки на автобус.За матеріалами справи, ворожою агенткою виявилася 52-річна доцентка місцевого університету. В поле зору рашистів жінка потрапила, коли закликала у забороненій соцмережі «ВКонтакте» до захоплення Одещини.В обмін на співпрацю окупанти пообіцяли їй посаду викладачки кафедри російської літератури в московському виші.Одним із її головних завдань в Україні було виявляти пункти тимчасової дислокації Сил оборони на території Одеси.Насамперед ворога цікавили оперативні аеродроми з бойовими гелікоптерами та склади з озброєнням і боєприпасами ЗСУ.Щоб зібрати розвіддані, агентка намагалася «втертися» в довіру до українських воїнів, які проживали по сусідству.У подальшому вона отримала завдання завербувати їх до власної мережі інформаторів, через яку фсб планувала «зсередини» шпигувати за оборонцями південного регіону.Співробітники СБУ зірвали плани окупантів і затримали агентку. Під час обшуків у неї вилучено смартфон та планшет із підготовленими «звітами» для фсб.Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.Спецоперацію проводили спільно зі співробітниками СБУ в Одеській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.