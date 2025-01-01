Смертельна аварія біля Луцька: водій автівки в'їхав у бетонний стовп

Смертельна аварія біля Луцька: водій автівки в'їхав у бетонний стовп
Слідчі встановлюють обставини аварії в Княгининку.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Трагедія сталась 25 вересня, близько 23 години.

Водій ВАЗ 2109, 1986 року народження, не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною електроопорою. Внаслідок ДТП він помер на місці. Пасажир, 1997 року народження, отримав травми і був госпіталізований.

На місці працювала слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлять в рамках розслідування кримінального провадження.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, ДТП, аварія, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Втомилися всі, але мусимо бути сильними», - медикиня волинської бригади
Сьогодні, 12:30
«Зняли з автобуса»: СБУ затримала зрадницю в Одесі
Сьогодні, 12:05
Смертельна аварія біля Луцька: водій автівки в'їхав у бетонний стовп
Сьогодні, 11:52
Реформа старшої школи: як працює пілотний проєкт на Волині
Сьогодні, 11:47
Прем’єр Нідерландів попередив росію про збиття літаків у разі порушення повітря НАТО
Сьогодні, 11:32
Медіа
відео
1/8