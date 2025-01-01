Смертельна аварія біля Луцька: водій автівки в'їхав у бетонний стовп





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Трагедія сталась 25 вересня, близько 23 години.



Водій ВАЗ 2109, 1986 року народження, не впорався з керуванням та зіткнувся з бетонною електроопорою. Внаслідок ДТП він помер на місці. Пасажир, 1997 року народження, отримав травми і був госпіталізований.



На місці працювала слідчо-оперативна група. Всі обставини встановлять в рамках розслідування кримінального провадження.





