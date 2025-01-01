Реформа старшої школи: як працює пілотний проєкт на Волині
Сьогодні, 11:47
У Володимирському ліцей імені Олександра Цинкаловського на Волині в десятих та одинадцятих класах випробовують пілотний проєкт "Старша профільна школа", де діти поглиблено вивчають шкільні предмети, орієнтовані на майбутню професію.
Про це пише Суспільне.
Як розповів директор навчального закладу Олександр Романюк, зараз у ліцеї навчається 375 учнів 10 та 11-их класів різного профільного спрямування. Також є сьомі, восьмі та дев’яті класи. Їх учні після дев’ятого класу, за бажанням, можуть вступити до старшої профільної школи.
Завдання старшої профільної школи — забезпечити старшокласників знаннями, які відповідають майбутній професії, говорить директор ліцею Олександр Романюк. Тому в десятих та одинадцятих класах поглиблено вивчають профільні предмети.
Є гуманітарний клас, в якому вивчається англійська мова від 8 до 11 годин на тиждень. В іншому поглиблено вивчають українська та англійська — 6 годин англійської плюс 8 годин української. Є англійська мова і географія, каже Олександр Романюк, трішки нестандартне рішення, але є запит. З його слів, замінили в гуманітарних класах фізику, біологію, географію і хімію одним інтегрованим курсом — природничим.
"Ще один напрямок сучасний — це технологічний або СТЕМ, як на нього кажуть, де йде поглиблене вивчення інформатики — 6 годин, плюс підсилено математика і поглиблене вивчення англійської мови", — говорить керівник ліцею.
Також у ліцеї є класи фізико-математичного та хіміко-технологічного профілів. До практичного заняття з хімії готується Андрій Никонюк. Хлопець каже, що в класі сьомому не знав ким хоче бути у майбутньому, вагався з вибором професії, але наука хімія йому почала легко даватися і він вирішив бути медиком, як і батьки.
"Почалась хімія, я зустрів Наталію Олександрівну, нашу вчительку з хімії, і якось мені почалась легко даватись. В мене завдяки хімії й на математиці більше балів, тому що я навчився розв’язувати пропорції, навчився нормально додавати, множити, ділити без калькулятора, щоб це було швидко", — говорить учень.
Учителька хімії Наталія Козік викладає предмет і в 10-му і в 11-му класі. Каже, якщо діти щось не засвоїли, або пропустили у десятому класі, то мають можливість прийти в 11-му на урок і повторно послухати тему. Це допомагає, каже педагогиня.
В історико-правничому класі "Міжнародне право" викладають англійською.
На території ліцею є метеорологічний майданчик, де учні навчаються спостерігати за погодою. Вчитель географії Дмитро Рипич каже, що діти, які поглиблено вивчають географію, в майбутньому можуть стати екологами, працівниками земельних відділів, землемірами, геодезистами, логістикою також можуть займатися та педагогічною діяльністю.
"Набагато простіше і легше, як для педагога, так і для учня, тому що більше усвідомленості, діти розуміють, для чого їм це, вони розуміють, чому вони тут знаходяться, чому вони вивчають цей предмет, що їх очікує, і одразу зіставляють вивчення цих предметів зі своєю майбутньою професією", — каже вчитель.
Загалом, реформа "Нової української школи" в повному обсязі для старшокласників запрацює з 1 вересня 2027 року, передбачаючи перехід на 12 річну систему освіти з поділом на 10, 11 та 12-ті класи. Такі навчальні заклади називатимуться "академічними ліцеями".
