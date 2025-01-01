Реформа старшої школи: як працює пілотний проєкт на Волині

Як розповів директор навчального закладу Олександр Романюк, зараз у ліцеї навчається 375 учнів 10 та 11-их класів різного профільного спрямування. Також є сьомі, восьмі та дев’яті класи. Їх учні після дев’ятого класу, за бажанням, можуть вступити до старшої профільної школи.



Завдання старшої профільної школи — забезпечити старшокласників знаннями, які відповідають майбутній професії, говорить директор ліцею Олександр Романюк. Тому в десятих та одинадцятих класах поглиблено вивчають профільні предмети.



Є гуманітарний клас, в якому вивчається англійська мова від 8 до 11 годин на тиждень. В іншому поглиблено вивчають українська та англійська — 6 годин англійської плюс 8 годин української. Є англійська мова і географія, каже Олександр Романюк, трішки нестандартне рішення, але є запит. З його слів, замінили в гуманітарних класах фізику, біологію, географію і хімію одним інтегрованим курсом — природничим.



"Ще один напрямок сучасний — це технологічний або СТЕМ, як на нього кажуть, де йде поглиблене вивчення інформатики — 6 годин, плюс підсилено математика і поглиблене вивчення англійської мови", — говорить керівник ліцею.



Також у ліцеї є класи фізико-математичного та хіміко-технологічного профілів. До практичного заняття з хімії готується Андрій Никонюк. Хлопець каже, що в класі сьомому не знав ким хоче бути у майбутньому, вагався з вибором професії, але наука хімія йому почала легко даватися і він вирішив бути медиком, як і батьки.



"Почалась хімія, я зустрів Наталію Олександрівну, нашу вчительку з хімії, і якось мені почалась легко даватись. В мене завдяки хімії й на математиці більше балів, тому що я навчився розв’язувати пропорції, навчився нормально додавати, множити, ділити без калькулятора, щоб це було швидко", — говорить учень.



Учителька хімії Наталія Козік викладає предмет і в 10-му і в 11-му класі. Каже, якщо діти щось не засвоїли, або пропустили у десятому класі, то мають можливість прийти в 11-му на урок і повторно послухати тему. Це допомагає, каже педагогиня.



В історико-правничому класі "Міжнародне право" викладають англійською.



На території ліцею є метеорологічний майданчик, де учні навчаються спостерігати за погодою. Вчитель географії Дмитро Рипич каже, що діти, які поглиблено вивчають географію, в майбутньому можуть стати екологами, працівниками земельних відділів, землемірами, геодезистами, логістикою також можуть займатися та педагогічною діяльністю.



"Набагато простіше і легше, як для педагога, так і для учня, тому що більше усвідомленості, діти розуміють, для чого їм це, вони розуміють, чому вони тут знаходяться, чому вони вивчають цей предмет, що їх очікує, і одразу зіставляють вивчення цих предметів зі своєю майбутньою професією", — каже вчитель.



Загалом, реформа "Нової української школи" в повному обсязі для старшокласників запрацює з 1 вересня 2027 року, передбачаючи перехід на 12 річну систему освіти з поділом на 10, 11 та 12-ті класи. Такі навчальні заклади називатимуться "академічними ліцеями".





