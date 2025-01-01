На півночі Волині спалахнув торф

пожежу торфу неподалік села Купичів Ковельського району на Волині.



Про це у телеграмі повідомляє ГУ ДСНС Волині.



Учора, 25 вересня, о 09:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу торфу поблизу села Купичів Турійської територіальної громади Ковельського району. Горіла суха торф’яна підстилка на площі 0,08 га.



До місця події прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Турійська та вогнеборці місцевої пожежної команди села Озеряни.



О 12:02 пожежу локалізували, а о 12:41 остаточно ліквідували.



Ймовірна причина займання — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники вчора, 25 вересня, ліквідувалинеподалік села Купичів Ковельського району на Волині.Про це у телеграмі повідомляє ГУ ДСНС Волині.Учора, 25 вересня, о 09:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу торфу поблизу села Купичів Турійської територіальної громади Ковельського району. Горіла суха торф’яна підстилка на площі 0,08 га.До місця події прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Турійська та вогнеборці місцевої пожежної команди села Озеряни.О 12:02 пожежу локалізували, а о 12:41 остаточно ліквідували.Ймовірна причина займання — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію