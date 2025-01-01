На півночі Волині спалахнув торф

Рятувальники вчора, 25 вересня, ліквідували пожежу торфу неподалік села Купичів Ковельського району на Волині.

Про це у телеграмі повідомляє ГУ ДСНС Волині.

Учора, 25 вересня, о 09:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу торфу поблизу села Купичів Турійської територіальної громади Ковельського району. Горіла суха торф’яна підстилка на площі 0,08 га.

До місця події прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Турійська та вогнеборці місцевої пожежної команди села Озеряни.

О 12:02 пожежу локалізували, а о 12:41 остаточно ліквідували.

Ймовірна причина займання — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.

