На півночі Волині спалахнув торф
Сьогодні, 11:10
Рятувальники вчора, 25 вересня, ліквідували пожежу торфу неподалік села Купичів Ковельського району на Волині.
Про це у телеграмі повідомляє ГУ ДСНС Волині.
Учора, 25 вересня, о 09:59 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу торфу поблизу села Купичів Турійської територіальної громади Ковельського району. Горіла суха торф’яна підстилка на площі 0,08 га.
До місця події прибули рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Турійська та вогнеборці місцевої пожежної команди села Озеряни.
О 12:02 пожежу локалізували, а о 12:41 остаточно ліквідували.
Ймовірна причина займання — необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
