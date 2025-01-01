Аварія на Волині: автівка перевернулася, троє постраждалих

Аварія на Волині: автівка перевернулася, троє постраждалих
У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 25 вересня у Ківерцях, були постраждалі.

Про це у телеграмі повідомляють Волинські новини.

Як розповіли у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», по приїзду медики оглядали трьох постраждалих: чоловіка, жінку та дитину.

Чоловік та дитина після надання медичної допомоги були залишені на місці.

Жінку з попереднім діагнозом струс головного мозку було доставлено у заклад охорони здоров'я.

Нагадаємо, на автодорозі відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Від удару одна із автівок перекинулась на дах. У іншої – розтрощений капот.

На місці працювали слідчо-оперативна група та медики.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ДТП, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На півночі Волині спалахнув торф
Сьогодні, 11:10
Над військовою базою на півночі Франції теж зафіксували дрони
Сьогодні, 10:46
Аварія на Волині: автівка перевернулася, троє постраждалих
Сьогодні, 10:19
Індія хоче замінити російську нафту венесуельською та іранською
Сьогодні, 10:04
Відродження Старого міста як туристичного центру: у Луцьку розроблять детальний план території
Сьогодні, 10:00
Медіа
відео
1/8