Аварія на Волині: автівка перевернулася, троє постраждалих





Про це у телеграмі повідомляють



Як розповіли у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», по приїзду медики оглядали трьох постраждалих: чоловіка, жінку та дитину.



Чоловік та дитина після надання медичної допомоги були залишені на місці.



Жінку з попереднім діагнозом струс головного мозку було доставлено у заклад охорони здоров'я.



Нагадаємо, на автодорозі відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Від удару одна із автівок перекинулась на дах. У іншої – розтрощений капот.



На місці працювали слідчо-оперативна група та медики.





