Аварія на Волині: автівка перевернулася, троє постраждалих
Сьогодні, 10:19
У дорожньо-транспортній пригоді, яка трапилася 25 вересня у Ківерцях, були постраждалі.
Про це у телеграмі повідомляють Волинські новини.
Як розповіли у пресслужбі КП «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», по приїзду медики оглядали трьох постраждалих: чоловіка, жінку та дитину.
Чоловік та дитина після надання медичної допомоги були залишені на місці.
Жінку з попереднім діагнозом струс головного мозку було доставлено у заклад охорони здоров'я.
Нагадаємо, на автодорозі відбулося зіткнення двох транспортних засобів. Від удару одна із автівок перекинулась на дах. У іншої – розтрощений капот.
На місці працювали слідчо-оперативна група та медики.
