Індія хоче замінити російську нафту венесуельською та іранською

закупівлі російських енергоносіїв і водночас уникнути стрибка світових цін.



Про це пише



Делегація з Нью-Делі цього тижня на переговорах у Вашингтоні заявила, що різке зменшення імпорту російської нафти можливе лише за умови доступу до альтернативних постачальників, які нині перебувають під санкціями.



Попри американські мита, Індія продовжує купувати дешевші російські барелі, які допомогли зменшити навантаження на її імпортні витрати. У липні індійські нафтопереробні заводи платили в середньому $68,9 за барель російської нафти, тоді як саудівська та американська сировина коштували дорожче.



москва була змушена пропонувати знижки, оскільки більшість країн світу відмовилися від її нафти через війну проти України. Тепер Індія прагне диверсифікувати поставки, аби не опинитися у надмірній залежності від російського ринку. Якщо Вашингтон погодиться пом’якшити санкції щодо Ірану й Венесуели, це може стати ударом по російських експортних доходах, які вже й так знижуються під тиском санкцій і атак на енергетичну інфраструктуру.



Таким чином, навіть найбільший покупець російської нафти сигналізує про готовність скорочувати закупівлі, що посилює вразливість російської економіки.



