Відродження Старого міста як туристичного центру: у Луцьку розроблять детальний план території





За це рішення проголосували депутати під час сесії у середу, 24 вересня, пише



Що це за документ



Детальний план території — містобудівна документація.



Відповідно до Закону України «Про регулювання міс­тобудівної діяльності», забудовник не може отримати земельну ділянку для будівництва, поки для цієї території не розроблять ДПТ.



Чому це рішення з’явилось у сесійній залі



Ініціатором розроблення ДПТ стало підприємство, яке є користувачем земельної ділянки на місці Центрального ринку — ТОВ «Ритейл Луцьк».



Як продемонстрував під час сесії головний архітектор Луцька Веніамін Туз, це підприємство має в користуванні ділянку, яка складає орієнтовно 20—25% від загальної площі території, на яку мають розробити ДПТ.



Як аргументують потребу ДПТ в міськраді



«Треба фактично з’єднати Старе місто із частиною, де розміщений Центральний ринок», — додав Веніамін Туз.



Одна з причин такого рішення — потреба реконструювати Центральний ринок, написав на своїй сторінці Луцький міський голова Ігор Поліщук наступного дня після сесії.



«Це рішення започатковує фінальний етап розробки містобудівної документації щодо реалізації проєкту реконструкції Старого ринку, але в значно ширшому контексті. Для переосмислення функції цієї площі та її взаємодії з іншими локаціями в історичній частині, для запуску процесу відродження Старого міста як туристичного та культурного центру», — зазначив він.



Що там є



На території розташовано чимало пам’яток культури і архітектури місцевого і державного значення (зокрема — Луцький замок), Центральний ринок, приватні будівлі.



До розробки планують залучити історико-культурний заповідник Луцька, адже треба зробити акцент на збереженні пам’яток і розкритті їхнього потенціалу. Також у процес розробки цієї містобудівної документації залучать істориків, краєзнавців, фахівців зі збереження культурної спадщини.



Що може бути на території Старого міста



Зі слів Поліщука, в Старому місті необхідно зберегти продуктовий ринок, але мають бути і кафе та ресторани, магазини й конференц-зали, сувенірні крамниці та готелі, громадські простори й місця для відпочинку та прогулянок лучан й гостей міста.



До слова, проєкт того, що може з’явитися на місці ринку, на публіці з’явився торік у червні. Його презентував архітектор студії Piluarh Франческо Фреза. На території, де зараз Центральний ринок, він пропонував облаштувати «Ринковий квартал» — «місце для різноманітної комерції, роботи, відпочинку і життя, з туристичним потенціалом» (цитата Франческо Фрези). Головна умова — щоб висота будівель була не вища за основу замку.



Між замковою стіною і ринком студія Piluarh пропонувала облаштувати ставок, щоб повернути воду під замкові мури, де вона й була колись. З одного боку водойми — місце громадських активностей, з іншого — нова забудова «Ринкового кварталу».



Через територію ринку має бути вільний прохід від Старого міста до Центрального парку та від вулиці Лесі Українки до замку, йшлося у представленому проєкті.



Як голосували депутати



Участь у голосуванні взяли 34 депутати:



27 — «за»;



6 — утрималися;



1 — не голосував.



Підтримали рішення пофракційно:

«Батьківщина» — 4 «за»;



«Європейська солідарність» — 5 «за»;



«За майбутнє» — 9 «за»;



«Слуга народу» — 4 «за»;



«Свобода» — 5 «за».



Не голосував: Олег Тарасюк («За Майбутнє»).



Утрималися: Максим Воскресенський («Слуга народу»), Андрій Лучик (Громадянський рух «Свідомі»), Андрій Маруняк (Громадянський рух «Свідомі»), Алла Надточій (Громадянський рух «Свідомі»), Михайло Наход (Громадянський рух «Свідомі»), Валентин Хаймик (Громадянський рух «Свідомі»).



Відсутні: Алла Бабула («Європейська солідарність»), Роман Кравчук («За майбутнє»), Олександр Лазука («Європейська солідарність»), Олександр Ніколайчук («Європейська солідарність»), Андрій Разумовський («За Майбутнє»), Оксана Степанюк («За Майбутнє»), Тарас Шкітер (Громадянський рух «Свідомі»), Катерина Шкльода («За Майбутнє»), Микола Яручик («Європейська солідарність»).



Депутати, які не голосували



Депутатам, навіть опозиційним, які рішення підтримали, Луцький міський голова подякував публічно. А ще — відзначив двох депутатів з фракції «За майбутнє», які не проголосували, попри те, що були зареєстровані на засіданні: Олега Тарасюка та Андрія Разумовського. Перший просто не голосував, а другий був відсутній у залі на момент голосування.



Помічник Олега Тарасюка, який не назвав свого прізвища, повідомив misto.media, що зараз депутат не має можливості надати коментар щодо цього питання, оскільки той перебуває у відрядженні та тимчасово не має стабільного доступу до зв’язку. Але в коментарі «Силі правди» Олег Тарасюк розповів, що не бачить у своєму неголосуванні чогось надзвичайного й нагадав про демократію.



Андрій Разумовський у коментарі misto.media зазначив: «Я вийшов із сесійної зали задовго до розгляду цього питання. Можна переглянути на відеозаписі із засідання сесії, коли саме я вийшов. Це було орієнтовно за пів години до цього голосування. Я теж за те, щоб на місці Центрального ринку була реконструкція чи щось збудовано. Якби я був присутній під час голосування, скоріш за все, голосував би „за“».



Що далі



ДПТ для Старого міста буде розробляти управління капітального будівництва міської ради. Потім документ мають винести на обговорення громадськості, зокрема мешканців цієї території. Якщо будуть зауваження — його коригуватимуть.



Згодом цей план винесуть на розгляд виконавчого комітету та міської ради. Якщо документ затвердять, то він стане підставою для видання містобудівних умов та обмежень власникам земельних ділянок на цій території для майбутнього будівництва.

