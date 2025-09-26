Посольство Польщі в Мінську закликає громадян негайно залишити Білорусь





Про це пише



На сайті відомства зазначено, що причинами для бажаної відмови від поїздок у Білорусь є "загострення ситуації, війна, що триває в регіоні, та неодноразові несанкціоновані арешти громадян Польщі".



Посольство та міністерство закордонних справ також закликають своїх громадян, які зараз перебувають у Білорусі, негайно залишити територію країни, адже у випадку різкого погіршення безпекової ситуації евакуація може бути ускладненою або неможливою.



Росія та Білорусь провели спільні військові навчання, на яких імітували напад на країни НАТО.

