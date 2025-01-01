У бою за Україну поліг волинянин Олександр Синяговський

Під час виконання бойового завдання обірвалося життя військовослужбовця із селища Заболоття на ВолиніПро це повідомили у Заболоттівській селищній раді.Мешканцям громади з глибоким сумом та важким серцем сповістили про загибель Героя – Синяговського Олександра Олеговича, жителя селища Заболоття.Старший сержант Олександр Синяговський, відданий військовій присязі на вірність українському народові,мужньо виконавши військовий обовʼязок, загинув в бою за Україну,її свободу і незалежність.«Заболоттівська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Олександра . Нехай Господь допоможе перенести важкий біль втрати рідної та близької людини», - йдеться у повідомленні.Інформацію про день та час, коли зустрічатимуть Героя на рідній землі, повідомлять додатково.