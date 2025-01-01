У бою за Україну поліг волинянин Олександр Синяговський
Сьогодні, 09:40
Під час виконання бойового завдання обірвалося життя військовослужбовця із селища Заболоття на Волині Олександра Синяговського.
Про це повідомили у Заболоттівській селищній раді.
Мешканцям громади з глибоким сумом та важким серцем сповістили про загибель Героя – Синяговського Олександра Олеговича, жителя селища Заболоття.
Старший сержант Олександр Синяговський, відданий військовій присязі на вірність українському народові,мужньо виконавши військовий обовʼязок, загинув в бою за Україну,її свободу і незалежність.
«Заболоттівська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Олександра . Нехай Господь допоможе перенести важкий біль втрати рідної та близької людини», - йдеться у повідомленні.
Інформацію про день та час, коли зустрічатимуть Героя на рідній землі, повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Заболоттівській селищній раді.
Мешканцям громади з глибоким сумом та важким серцем сповістили про загибель Героя – Синяговського Олександра Олеговича, жителя селища Заболоття.
Старший сержант Олександр Синяговський, відданий військовій присязі на вірність українському народові,мужньо виконавши військовий обовʼязок, загинув в бою за Україну,її свободу і незалежність.
«Заболоттівська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Олександра . Нехай Господь допоможе перенести важкий біль втрати рідної та близької людини», - йдеться у повідомленні.
Інформацію про день та час, коли зустрічатимуть Героя на рідній землі, повідомлять додатково.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відродження Старого міста як туристичного центру: у Луцьку розроблять детальний план території
Сьогодні, 10:00
У бою за Україну поліг волинянин Олександр Синяговський
Сьогодні, 09:40
У Данії знову зупиняли роботу аеропорту через дрони: поряд із країною помітили російський корабель
Сьогодні, 09:11
На Волині продовжують розшук зниклої бабусі
Сьогодні, 09:01