У бою за Україну поліг волинянин Олександр Синяговський

У бою за Україну поліг волинянин Олександр Синяговський
Під час виконання бойового завдання обірвалося життя військовослужбовця із селища Заболоття на Волині Олександра Синяговського.

Про це повідомили у Заболоттівській селищній раді.

Мешканцям громади з глибоким сумом та важким серцем сповістили про загибель Героя – Синяговського Олександра Олеговича, жителя селища Заболоття.

Старший сержант Олександр Синяговський, відданий військовій присязі на вірність українському народові,мужньо виконавши військовий обовʼязок, загинув в бою за Україну,її свободу і незалежність.

«Заболоттівська громада схиляє голови у глибокій скорботі та висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Олександра . Нехай Господь допоможе перенести важкий біль втрати рідної та близької людини», - йдеться у повідомленні.

Інформацію про день та час, коли зустрічатимуть Героя на рідній землі, повідомлять додатково.

У бою за Україну поліг волинянин Олександр Синяговський

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Як лучанин Олексій Іванов через танці у Німеччині розповідає світу про Україну. ВІДЕО
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Відродження Старого міста як туристичного центру: у Луцьку розроблять детальний план території
Сьогодні, 10:00
Посольство Польщі в Мінську закликає громадян негайно залишити Білорусь
Сьогодні, 09:52
У бою за Україну поліг волинянин Олександр Синяговський
Сьогодні, 09:40
У Данії знову зупиняли роботу аеропорту через дрони: поряд із країною помітили російський корабель
Сьогодні, 09:11
На Волині продовжують розшук зниклої бабусі
Сьогодні, 09:01
Медіа
відео
1/8