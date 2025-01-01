На Волині продовжують розшук зниклої бабусі
Сьогодні, 09:01
На Волині тривають пошуки безвісти зниклої 82-річної жительки міста Ківерці Софії Пилипівни Рудакової. Жінка 18 вересня близько 11:20 години вийшла з дому та не повернулася.
Про це пише ВСН із посиланням на рідних жінки.
У п'ятницю, 26 вересня, організовують пошуки зниклої жінки: прочісуватимуть лісовий масив. Збір добровольців — з 10:00 до 11:00 біля заправки «Аргос» по дорозі на Рожище.
Організатори просять усіх небайдужих долучитися до пошуків.
«Софія Пилипівна має серйозні проблеми з пам'яттю. Вона може не знати, хто вона і звідки. Вона просто блукає десь, розгублена і самотня, і не може попросити про допомогу. Будь ласка, придивіться до літніх жінок на вулицях ваших міст. Якщо помітите схожу жінку, яка виглядає дезорієнтованою, не вагайтесь, дзвоніть нам у будь-яку хвилину дня і ночі - 050 206 75 03, +380 95 419 67 63», - пишуть рідні.
Прикмети зниклої: зріст 164 см, світло-сиве волосся.
Була одягнена у біло-рожевий берет, спортивну теплу кофту світло-кавового кольору, синій халат, теплі коричневі шкарпетки, світлі босоніжки. Мала при собі синю тканинну сумку.
Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, повідомити за телефонами: 050-206-75-03, 095-419-67-63 або 102.
