На Волині продовжують розшук зниклої бабусі

безвісти зниклої 82-річної жительки міста Ківерці Софії Пилипівни Рудакової. Жінка 18 вересня близько 11:20 години вийшла з дому та не повернулася.



Про це пише



У п'ятницю, 26 вересня, організовують пошуки зниклої жінки: прочісуватимуть лісовий масив. Збір добровольців — з 10:00 до 11:00 біля заправки «Аргос» по дорозі на Рожище.



Організатори просять усіх небайдужих долучитися до пошуків.



«Софія Пилипівна має серйозні проблеми з пам'яттю. Вона може не знати, хто вона і звідки. Вона просто блукає десь, розгублена і самотня, і не може попросити про допомогу. Будь ласка, придивіться до літніх жінок на вулицях ваших міст. Якщо помітите схожу жінку, яка виглядає дезорієнтованою, не вагайтесь, дзвоніть нам у будь-яку хвилину дня і ночі - 050 206 75 03, +380 95 419 67 63», - пишуть рідні.



Прикмети зниклої: зріст 164 см, світло-сиве волосся.



Була одягнена у біло-рожевий берет, спортивну теплу кофту світло-кавового кольору, синій халат, теплі коричневі шкарпетки, світлі босоніжки. Мала при собі синю тканинну сумку.



Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, повідомити за телефонами: 050-206-75-03, 095-419-67-63 або 102.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині тривають пошуки82-річної жительки міста Ківерці. Жінка 18 вересня близько 11:20 години вийшла з дому та не повернулася.Про це пише ВСН із посиланням на рідних жінки.У п'ятницю, 26 вересня, організовують пошуки зниклої жінки: прочісуватимуть лісовий масив. Збір добровольців — з 10:00 до 11:00 біля заправки «Аргос» по дорозі на Рожище.Організатори просять усіх небайдужих долучитися до пошуків.«Софія Пилипівна має серйозні проблеми з пам'яттю. Вона може не знати, хто вона і звідки. Вона просто блукає десь, розгублена і самотня, і не може попросити про допомогу. Будь ласка, придивіться до літніх жінок на вулицях ваших міст. Якщо помітите схожу жінку, яка виглядає дезорієнтованою, не вагайтесь, дзвоніть нам у будь-яку хвилину дня і ночі - 050 206 75 03, +380 95 419 67 63», - пишуть рідні.Прикмети зниклої: зріст 164 см, світло-сиве волосся.Була одягнена у біло-рожевий берет, спортивну теплу кофту світло-кавового кольору, синій халат, теплі коричневі шкарпетки, світлі босоніжки. Мала при собі синю тканинну сумку.Поліція просить усіх, хто має будь-яку інформацію про зниклу, повідомити за телефонами: 050-206-75-03, 095-419-67-63 або 102.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію