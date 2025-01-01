Чому задні гальмівні диски нагріваються і скриплять





Технічні причини надмірного нагрівання

Перегрів задніх дисків відбувається внаслідок декількох технічних факторів. Агресивний стиль водіння з частими різкими гальмуваннями створює постійне теплове навантаження на фрикційні пари. Заклинювання поршнів гальмівного супорта забезпечує безперервний контакт колодок з робочою поверхнею диска, що викликає локальне перегрівання. Критичний знос фрикційного матеріалу до металевої основи збільшує коефіцієнт тертя у 2–3 рази. Правильно підібрані





Джерела акустичних проблем

Скрип гальмівної системи виникає з різних причин технічного характеру. Неправильне встановлення нових колодок, без застосування спеціальних протишумних пластин створює прямий металевий контакт. Неякісні фрикційні матеріали містять великі металеві включення, які дряпають робочу поверхню диска. Відсутність мастила на напрямних пальцях супорта перешкоджає вільному переміщенню колодок і викликає нерівномірний знос. Природне зношування матеріалу до товщини 2–3 мм активує вбудовані індикатори зносу. Корозійні процеси на контактних поверхнях диска і маточини створюють нерівності, які генерують вібрації частотою 1000–2500 Гц.



Профілактичні заходи та ремонт

Усунення проблем починається з комплексної діагностики гальмівної системи. Вимірювання товщини дисків штангенциркулем показує ступінь зносу — критична позначка становить 9–10 мм для більшості легкових авто. Перевірка вільного ходу педалі гальма виявляє повітряні пробки в гідравлічній системі. Розв'язання проблеми передбачає заміну зношених компонентів якісними аналогами:



1. встановлення дисків з високовуглецевого чавуну з вмістом вуглецю 3,5–4,0%;



2. застосування сертифікованих колодок з оптимальним коефіцієнтом тертя 0,35–0,45;



3. використання високотемпературного мастила для спрямовувальних елементів;



4. заміна гальмівної рідини класу DOT-4 або DOT-5.1.



Технічне обслуговування кожні 15–20 тисяч кілометрів запобігає розвитку критичних несправностей. Правильне обкатування нових деталей в щадному режимі перші 500–800 км забезпечує оптимальне притирання фрикційних поверхонь і довговічність системи.

