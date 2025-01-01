На Волині 96-річній жінці з інсультом успішно провели тромболізис

У Володимирському ТМО успішно провели тромболізис 96-річній пацієнтці.Про це йдеться на сторінці Володимирського ТМО.Найстаршій пацієнтці, якій успішно провели тромболізис у неврологічному відділенні з інсультним блоком Володимирського ТМО, - 96 років. Пацієнтку доставили в медзаклад каретою "швидкої допомоги" та лікарі вчасно надали допомогу. Після стаціонарного лікування жінка виписана з відділення без неврологічного дефіциту."Цей випадок вкотре підкреслює високий професіоналізм, відданість і віру в свою справу наших лікарів. Вони щодня борються за життя та здоров'я кожного пацієнта, незалежно від його віку чи складності випадку", - йдеться на сторінці медзакладу.