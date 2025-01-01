Питний мед з Луцька визнали одним із найкращих у світі. ФОТО

Луцький питний мед “З'їзд монархів 1429” визнали одним із найкращих на міжнародному конгресі.Про це повідомили у Луцькій міській раді.У Копенгагені (Данія) з 23 по 27 вересня проходить 49-й Міжнародний конгрес бджільництва – Апімондія 2025. Конгрес організовано спільно асоціаціями бджолярів Швеції, Норвегії та Данії. На Конгресі бджолярі з усього світу обмінюються досвідом, презентують свою продукцію, обговорюють різні аспекти своєї діяльності і останні розробки в галузі бджільництва.В рамках Апімондії відбувся і міжнародний конкурс питних медів, де напій “З'їзд монархів 1429”, створений нашим земляком – головою обласної організації пасічників Братство бджолярів Землі Волинської Ройовий Стан, заступником голови Гільдії медоварів України, віце президентом Спілки пасічників України, головою Бджолярського Кругу України, власником закладу «Медова Хата»– отримав золоту медаль! Таким чином, питний мед з Луцька визнано одним з кращих у світі! Це велике досягнення і визнання. “Я присвятив свою перемогу рідному місту” - зазначив Володимир Дмитрук.У 2022 році луцькі пасічники Володимир Дмитрук та Антон Шотік перемогли на 47-му Світовому Конгресі «Апімондія-2022»: медак «П’янка вишня» п. Володимира здобув «золото», а медівка «Медова ягода» п. Антона – «бронзу».