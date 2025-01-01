Питний мед з Луцька визнали одним із найкращих у світі. ФОТО

Луцький питний мед “З'їзд монархів 1429” визнали одним із найкращих на міжнародному конгресі.

Про це повідомили у Луцькій міській раді.

У Копенгагені (Данія) з 23 по 27 вересня проходить 49-й Міжнародний конгрес бджільництва – Апімондія 2025. Конгрес організовано спільно асоціаціями бджолярів Швеції, Норвегії та Данії. На Конгресі бджолярі з усього світу обмінюються досвідом, презентують свою продукцію, обговорюють різні аспекти своєї діяльності і останні розробки в галузі бджільництва.

В рамках Апімондії відбувся і міжнародний конкурс питних медів, де напій “З'їзд монархів 1429”, створений нашим земляком – головою обласної організації пасічників Братство бджолярів Землі Волинської Ройовий Стан, заступником голови Гільдії медоварів України, віце президентом Спілки пасічників України, головою Бджолярського Кругу України, власником закладу «Медова Хата» Володимиром Дмитруком – отримав золоту медаль! Таким чином, питний мед з Луцька визнано одним з кращих у світі! Це велике досягнення і визнання. “Я присвятив свою перемогу рідному місту” - зазначив Володимир Дмитрук.

Довідково
У 2022 році луцькі пасічники Володимир Дмитрук та Антон Шотік перемогли на 47-му Світовому Конгресі «Апімондія-2022»: медак «П’янка вишня» п. Володимира здобув «золото», а медівка «Медова ягода» п. Антона – «бронзу».

