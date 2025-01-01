Вперше на Волині всі громади району мають своїх поліцейських офіцерів. ВІДЕО

На Камінь-Каширщині розпочали нести службу ще 13 поліцейських офіцерів громад.Про це повідомляють у патрульній поліціїї Волині.Це – перший район в області, де вже всі п’ять громад мають своїх поліцейських офіцерів.На захід з вручення службових автомобілів ПОГам прибула начальниця управління взаємодії з громадами НПУ Майя Бреславська. Вона подякувала представникам поліції та органам місцевого самоврядування за успішну реалізацію такого важливого для безпеки проекту.Під час свого виступу заступник начальника ГУНП Віталій Ковальчук повідомив, що на Волині реалізація проекту «Поліцейський офіцер громади» стартувала в 2020 році. Відтоді в громадах несуть службу уже 64 ПОГи. На сьогоднішній день Камінь-Каширський район став першим районом в області (і п’ятим по Україні), в якому усі 5 територіальних громад долучилися до реалізації цього проекту.На території району вже несуть службу 5 поліцейських офіцерів громад, додатково сьогодні 13 працівників, які пройшли відповідне навчання, розпочинають виконання службових обов’язків на посаді офіцерів Камінь-Каширської, Маневицької та Любешівської територіальних громад. Вони отримали ключі від службових автомобілів, які обладнані всім необхідним для допомоги людям.Представникам органів місцевого самоврядування, які завжди сприяють в безпекових ініціативах, вручили подяки. Адже щодобово ми разом співпрацюємо на засадах партнерства, підвищуємо рівень публічної безпеки і порядку, протидіємо злочинності.Однак у період воєнного стану завдання поліції значно розширені. У час, коли наші громади стають новими домівками для тисяч співгромадян, що вимушені виїжджати з зони бойових дій, поліція має забезпечити, аби всі почувались на Волині в безпеці і як удома. Саме наші офіцери громад і є тим містком, який сприяє встановленню і зміцненню довіри в суспільстві. Вони не лише приїжджають на виклики чи відвідують родини. Вони вибудовують довіру, вирішують конфлікти та запобігають їх виникненню.Дякуємо всім, хто підтримує нас на цьому шляху. А новим поліцейським офіцерам – успішної служби і вдячності від людей.