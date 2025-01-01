26 вересня на Волині: гортаючи календар

26 вересня, день народження у чемпіонки світу, триразової чемпіонки Європи з вільної боротьби, Заслуженого майстра спорту України(на фото).26 вересня вітатимуть ще одну волинянку - координаторку у Волинській області Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UAОкрім того, особисте свято відзначає голова Торчинської громадиТакож день народження цього дня у підприємця Івана Дорошенка.Згідно з новоюліанським каленадрем, на який у вересні 2023 року перейшли вірні ПЦУ та УГКЦ, 26 вересня святкують згадують преставлення святого Іоана Богослова, одного з 12 апостолів і автора Євангелія від Іоанна та книги "Одкровення" ("Апокаліпсис").Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх зі святом та бажає любові, миру, міцного здоров’я, натхнення у житті та успіхів в роботі.26 вересня в Україні і світі святкують День фахівця з управління персоналом. Це професійне свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграють фахівці з управління персоналом у бізнесі та організаціях по всьому світу. Фахівці з управління персоналом відповідають за підбір персоналу, управління талантами, відносини з працівниками, культуру на робочому місці та багато іншого. Вони слугують стрижнем, який гарантує, що найцінніший актив організації – її люди – будуть виховуватися, підтримуватися та розвиватися.Також 26 вересня Всесвітній день моря. Це свято було засноване Міжнародною морською організацією (IMO) 1978 року для підвищення обізнаності про важливість морської галузі, безпеки, охорони та сталого розвитку судноплавства. Основна мета Всесвітнього дня моря — привернути увагу до екологічної безпеки морських перевезень, збереження біоресурсів та добробуту моряків. Щороку цей день присвячений певній темі.А ще 26 вересня Європейський день мов. Це свято було засноване Радою Європи 2001 року під час Європейського року мов. Основна мета цього дня — заохочення вивчення мов, підвищення обізнаності про мовне та культурне різноманіття Європи, а також сприяння міжкультурному розумінню. Цього дня проводяться різноманітні заходи, такі як мовні уроки, семінари, лекції, конкурси та культурні події, які спрямовані на популяризацію вивчення мов серед людей різного віку.26 вересня святкують Всесвітній день контрацепції. Це свято було започатковане 2007 року за ініціативи десяти міжнародних організацій, які займаються питаннями репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Основна мета цього дня — підвищення обізнаності про важливість контрацепції та забезпечення доступу до сучасних методів запобігання небажаній вагітності. Контрацепція відіграє ключову роль у зниженні материнської смертності, боротьбі з інфекціями, що передаються статевим шляхом, та наданні жінкам можливості планувати своє майбутнє.Також 26 вересня Всесвітній день здоров'я довкілля. Це свято було започатковане 2011 року Міжнародною федерацією здоров’я довкілля (IFEH) в Індонезії. Основна мета цього дня — привернути увагу до питань здоров’я довкілля та підвищити обізнаність про вплив людської діяльності на навколишнє середовище. Щороку Всесвітній день здоров’я довкілля присвячений певній темі, яка висвітлює актуальні екологічні проблеми.А ще 26 вересня Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Це свято було засноване Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2013 року. Основна мета цього дня — підвищення обізнаності про небезпеку ядерної зброї та сприяння міжнародним зусиллям щодо її повної ліквідації. Ядерна зброя становить серйозну загрозу для глобального миру та безпеки. Незважаючи на зусилля щодо зменшення кількості ядерної зброї, багато держав все ще володіють значними арсеналами. Цей день підкреслює важливість колективних дій для запобігання використанню ядерної зброї та досягнення світу без ядерних озброєнь.